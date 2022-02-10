城大研究：今波下月達高峰 料25萬感染

團隊上月初推算，若收緊防疫措施後市民農曆新年社交程度比聖誕及元旦假期僅減少25%，第五波疫情可能約25萬人感染，形容與目前疫情走勢相近。阮相宇表示，當時推算如農曆新年社交程度可減50%，第五波感染人數可能不到5000，但最終只減約15%至30%，農曆新年市民活動很多，致個案以倍數上升。

倡第三針間隔縮至3個月

阮相宇表示，不少市民覺得Omicron感染症狀較輕，料疫情高峰後，市民很快會恢復社交活動，屆時個案數字下降速度料比以往數波慢。他建議政府在高風險地區推行中規模居民快速檢測，在一至兩周盡可能找出潛在感染者，集中追蹤及隔離，另建議縮短第三針間隔6個月的條件到3個月，盡快增加加強針覆蓋率。

張竹君：留家不聚會 疫情方緩

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，尊重各專家推算及預測，疫情趨勢部分是視乎市民合作，如市民留家及不聚會，疫情會延緩些，但年初三後不少人仍聚會或飯局，有人更早午晚去別人家，各人有30至40個密切接觸者，「你可想像倍數係有幾多」，若相關行為停止，疫情便會減緩，「這不是完全靠一個數學模式可以睇到」。

醫管局前行政總裁梁栢賢昨在facebook表示，個案不斷飈升，很快每日數千甚至過萬，必須再調整圍封、出入院標準、檢測和檢疫等政策，「想像每日有過千確診人士等着入院，有過萬人等着隔離檢疫，運作將會一片混亂！」他說，Omicron肆虐下，控疫方案一定要合乎現實、專業果斷和人性化，否則民怨沸騰，市民便會對政府控疫能力失去信心。

（新冠疫情）