城大研究：今波下月達高峰 料25萬感染

【明報專訊】城大生物醫學系助理教授阮相宇團隊以數學模型推算本港第五波新冠疫情可能令約25萬人感染，料本月底或下月達至高峰，直至第三針接種率達一定水平，確診才逐漸回落。阮相宇稱暫難預測新一輪收緊措施對控疫的成效，須視乎市民反應、會否抗疫疲勞，感染人數亦受接種率等因素影響。
團隊上月初推算，若收緊防疫措施後市民農曆新年社交程度比聖誕及元旦假期僅減少25%，第五波疫情可能約25萬人感染，形容與目前疫情走勢相近。阮相宇表示，當時推算如農曆新年社交程度可減50%，第五波感染人數可能不到5000，但最終只減約15%至30%，農曆新年市民活動很多，致個案以倍數上升。
倡第三針間隔縮至3個月
阮相宇表示，不少市民覺得Omicron感染症狀較輕，料疫情高峰後，市民很快會恢復社交活動，屆時個案數字下降速度料比以往數波慢。他建議政府在高風險地區推行中規模居民快速檢測，在一至兩周盡可能找出潛在感染者，集中追蹤及隔離，另建議縮短第三針間隔6個月的條件到3個月，盡快增加加強針覆蓋率。
張竹君：留家不聚會 疫情方緩
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，尊重各專家推算及預測，疫情趨勢部分是視乎市民合作，如市民留家及不聚會，疫情會延緩些，但年初三後不少人仍聚會或飯局，有人更早午晚去別人家，各人有30至40個密切接觸者，「你可想像倍數係有幾多」，若相關行為停止，疫情便會減緩，「這不是完全靠一個數學模式可以睇到」。
醫管局前行政總裁梁栢賢昨在facebook表示，個案不斷飈升，很快每日數千甚至過萬，必須再調整圍封、出入院標準、檢測和檢疫等政策，「想像每日有過千確診人士等着入院，有過萬人等着隔離檢疫，運作將會一片混亂！」他說，Omicron肆虐下，控疫方案一定要合乎現實、專業果斷和人性化，否則民怨沸騰，市民便會對政府控疫能力失去信心。