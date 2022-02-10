再5院舍爆疫 亞博中心使用率逾八成

社署：正研其他可行方案

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日公布5間出現新冠陽性個案的院舍，包括大角嘴欣穎護老院有一名院友測試陽性，他住在單人房，或有部分院友須檢疫；沙田沙角邨中華基督教禮賢會香港區會禮賢會王少清頤養院有一個住客及一個工作人員測試陽性，居於1樓約50個院友須檢疫；位於深水埗的溫暖護老院有一個73歲男院友陽性並已離世，衛生防護中心正檢視有多少人須檢疫；深水埗仁濟醫院李衛少琦安老院有一個護理員確診；牛頭角扶康會樂華成人訓練中心暨住宿服務有一個院友及一個職員初步陽性，或有院友須檢疫。

80歲以上34%接種 張竹君籲打針

截至昨日，80歲以上長者接種率為34.21%。張竹君稱「最擔心老人院爆發」，提醒老人家及居於安老院舍的院友盡快接種疫苗。社署表示，截至前日，超過21,500名院友透過不同途徑接種第一劑新冠疫苗，包括透過去年9月底推行的「主動評估─接種」計劃接種的院友。

社署又稱，早前亦就提高接種率作加強措施，包括政府會要求所有院舍把院友的健康紀錄交予醫生，以評估院友是否適合接種疫苗。而醫生評估為合適接種但未能表達同意的院友，除非其監護人在兩星期內以書面形式表示反對，否則政府會盡快安排接種。

（新冠疫情）