源頭不明共1400 衛署：多住近疫點 前日比例佔八成 15區58廈強檢

張竹君：不明個案呈區域性

源頭不明個案數字不斷攀升，張竹君在疫情記者會表示，本港源頭不明個案累計約1400宗。至於前日新增621宗本地感染個案中，約有500宗為源頭不明，即源頭不明比例逾八成。張竹君形容源頭不明的個案數目眾多，但有迹象顯示源頭不明個案呈區域性，包括在深水埗、黃大仙、九龍城、元朗等多個地區，患者曾到訪疫情爆發地區的商場、街市，或住在其餘個案附近，認為感染源頭並非完全沒有線索，但因有關個案沒有直接關係，故列入源頭不明個案。

據衛生署昨晨發出的強制檢測名單，前日（8日）的陽性及初步陽性個案最少涉及58幢住宅大廈，遍佈15區，當中屯門、沙田、觀塘、黃大仙均佔7幢大廈，深水埗有6幢，葵青區有5幢，油尖旺有4幢。另有兩所清真寺納入強檢公告，分別是位於九龍城的Madrasa Tadrees Ul-Quran及深水埗通州街Khatme-Nabuwwat Islamic Council Limited。

良傑樓疑大廈傳播 第三度延圍封

屯門良景邨良傑樓在圍封強檢期間持續發現初步陽性個案，張竹君表示，大廈在前日圍封期間共發現13宗初步陽性個案，涉12個單位，惟位置分散，估計大廈內出現傳播。政府昨晚第三度宣布延長圍封良傑樓，目標今日中午完成行動，該廈自周日（6日）晚上7時半被圍封，至今已超過3日。政府發言人稱，該大廈的污水樣本呈陽性，並在兩次圍封檢測行動中發現70宗初步陽性個案，形容情况令人憂慮。

早前同樣被延長圍封、周一（7日）開始圍封的深水埗富昌邨富悅樓，在兩次檢測後，共發現29宗初步陽性個案，大廈昨已解封。

至於前日因出現多宗陽性個案及污水樣本呈陽性而被封區的沙田美林邨美楓樓，A座發現8宗初步陽性個案，涉4個單位；B座則錄得7宗初步陽性個案，涉4個單位，該區域亦已解封。同樣驗出污水陽性的大埔宏福苑宏志閣及宏盛閣，前者有4人染疫，宏盛閣沒有發現陽性個案，但有一樣本須再次檢測，兩廈亦已解封。

元朗廣場增8宗 深水埗教會多5人

此外，天水圍天盛苑盛賢閣、元朗朗屏邨鵲屏樓及鳳屏樓因污水驗出陽性，昨日先後封區。

除了源頭不明個案，數個大型群組繼續有新個案，第五波最大的檢疫酒店相關群組，前日新增3宗個案，累計個案數目795宗；元朗廣場前日則新增8宗個案，累計32宗；深水埗教會前日新增5宗，累計26人染疫。

明報記者

（新冠疫情）