「一劏三」劏房全違法？ 團體促政府澄清

倘劏房戶各有訪客 恐不知情下犯法

全港關注劏房平台成員賴建國說，法例定義不清劏房的「住戶」計法，基層劏房戶無所適從、無從選擇，「用門口計，還是用屋宇署批則計？」若所有劏房戶合計一個「住戶」，會有悖常理，因劏房戶不能控制鄰居生活，若同時有多於一個劏房戶有訪客，便會在不知情下犯法；但若法例以不同劏房戶為不同「住戶」計算，所有「一劏三」或以上的劏房全屬違法。他盼當局主動澄清劏房戶不會犯法，以免為劏房戶徒添壓力。

議員：599G未提劏房是否私人處所

選委會界別立法會議員兼律師江玉歡稱，整份修訂規例、修訂前的599G章，都未有說明私人處所是否包括分租房間和劏房，有灰色地帶；她再翻查《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例》，發現亦未有為「住戶」定義。她指「劏房」在不同法例有不同釋義，稱理解政府匆忙下修例，但由於劏數為數不少，且一個單位的劏房數目大都多於兩伙，冀政府主動澄清以釋疑。

問到在工廈、商住大廈內接待已預約客人、學生等的場地是否受599G章規管，江玉歡稱，新修訂的「私人處所」未有列明只限住宅，上述地點理應同受規管，她又說，在公司內的非工作活動，例如辦聯歡會都可能屬違法。

本報向警方查詢，會否就涉違反多戶聚集的舉報上門執法，警方表示，一般而言警方執法時會按既定程序及考慮實際情况，根據規例所訂明的罪行採適當行動。

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