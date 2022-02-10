疫苗證法例賦權食衛局長擴任何處所 人員可讀取市民針卡 被指變相實名制

物管指執法灰色地帶 袁海文料爭拗

民主黨醫療政策發言人袁海文質疑，按條例商場保安仍要執法，預料落實時會出現爭拗。有物管業代表就指法例執行時有「灰色地帶」。

疫苗通行證本月24日實施，6類新納入表列處所的商場、百貨公司、超市、街市或市集、宗教場所，以及理髮店或髮型屋，與原本17類表列處所一同被納入通行證。政府訂立的《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》昨凌晨刊憲，新例列明食衛局長只要認為有必要及考慮場地因素，有權指示「任何類別的處所或公共交通工具」實行疫苗通行證，即可以多於特首林鄭月娥前日交代法例時說明的23類處所。

官員稱回家必經合理辯解 法例無提

食衛局常任秘書長陳松青昨於商台節目表示，如必須經過商場才可回家或前往工作處所，均屬合理辯解，亦有買外賣、維修等多項特殊情况獲豁免。不過，新法例沒有提及經商場回家或前往工作處所屬合理辯解，但列出如經過商場的唯一目的是購買或接收外賣飲食，和交付或領取物品等，則屬豁免範圍。條文亦指出，提出豁免情况的人有責任提供足夠證據。

陳松青亦再解釋「被動執法」設計，指在街市、超市和商場等人流和進出口較多的處所，市民只需掃描「安心出行」便可內進，毋須展示疫苗通行證，但當局不排除派員抽查執法。但法例條文列明，處所掌管人須遵從疫苗通行證指示，確保進入或身處該處所的人已按指明方式接種疫苗，若有人違反規定時，處所掌管人需確立自己已採取一切合理步驟，作為免責辯護。

官員指商場可被動執法

條文：須採「一切合理步驟」查針

規例條文亦寫明疫苗通行證的追蹤功能，指處所或指明公共交通工具的掌管人等在獲授權人員要求下，為識別和追溯任何可能已經蒙受感染指明疾病的風險的人，將有關接種疫苗紀錄或指明醫學豁免證明書，上載至指明的資訊系統，以作儲存及檢索。

另外，條例亦有別於現行表列處所每14日檢討是否延續，而是列出以今年12月31日作為整套規例失效日期。

袁海文說，政府可按需要把新的處所和公共交通工具納入疫苗通行證，執法範圍很闊，可以「全包式」，「我們的辦公室也可以（被納入）」，認為政府運用公共衛生權力需小心謹慎，舉例納入理髮舖沒有需要，會令人質疑限制多於需求。

豁免方面，袁海文認為，市民未必記得攜帶住址或工作證明出街，易墮法網；並指條文亦可見疫苗通行證變相實名制，實質上可追蹤。他稱，疫苗通行證未能針對疫情，反而應針對接種率低的70歲以上群組提供誘因。

食衛局：疫苗證沒計劃涵私人處所

食衛局晚上回覆，稱「政府並沒有計劃將私人處所包括在疫苗通行證的措施內」，但會密切留意通行證的落實情况、疫情發展和疫苗接種進度，「不排除會在下一階段擴闊疫苗通行證的應用範圍至涵蓋更多的處所」。

明報記者

（新冠疫情）