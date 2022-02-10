第五波兩死 一打兩針科興一未接種

均長期病翁 醫局促打第三針

李立業說，前晚公布危殆、本身患長期病的76歲男病人（第16,741宗）出現肺積水、呼吸道感染，他無接種疫苗，2月6日入明愛醫院時情况已很差，昨凌晨4時45分離世。據悉，他患有胃癌。另一名前晚公布死亡的73歲男病人（第17,498宗），去年曾接種兩針科興，是深水埗溫暖護老院院友，2月7日因肺部感染入明愛醫院監察病房，病情於數小時急劇惡化，前日凌晨4時45分離世。疫情至今香港共有207名病人離世。

5人重症 兩無打針

另外，李立業昨公布有5人病情嚴重或危殆。兩宗危殆個案分別為無打針的84歲男子（第14,814宗）及已在去年8月打兩針的57歲病人（第16,485宗），二人分別留醫將軍澳醫院及廣華醫院。3名嚴重病人中，在瑪麗醫院留醫的77歲女子（第13,400宗）沒有打針；另50歲男子（第14,930宗）去年8月已打兩針；在屯門醫院留醫的56歲男子（第15,540宗）則於今年1月打一針。

（新冠疫情）