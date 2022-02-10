三口染疫 血癌漢待家3日 有中招婦戴口罩與夫同房睡

女兒男友陽性等一周 「已康復」

一家三口染疫的盧小姐於2月1日病發，其男友更先發現中招，他於1月31日病發，二人都發燒、喉嚨痛、咳嗽等。男友2月2日到社區檢測中心檢測，翌日收到陽性通知。盧小姐知悉後同日檢測，4日獲悉陽性。與她同住的父母翌日檢測，並於剛過去的周末發病，周一（7日）獲通知陽性。

內疚傳父母 三口靠服成藥近耗盡

盧小姐全家尚未被隔離，她的男友等至第7日，昨傍晚才被送往亞博隔離，她說男友「基本上已康復」。盧父患血癌，衛生署職員昨稱如有救護車，會將他送院，其後才有另一職員向他查詢行蹤、病歷等資料。

盧小姐說，知悉自己陽性後已避免接觸父母，留在自己房間，不與父母同枱吃飯，對於傳染父母感內疚。她認為若衛生署可盡早將她送院或隔離，父母或可免感染，盼衛生署盡快將父母送院。她說全家已足不出戶，靠家中物資度日，但必理痛、感冒藥等不足，「食埋今（昨）日就冇藥」，認為眾人是「靠免疫力」康復。

共廁不共膳 「預丈夫一半機會中」

另一邊廂，驗出陽性至昨已第4日的黎太同樣沒接獲任何通知，期望當局盡快告知她下一步應如何做。她說，周日起開始頭暈、疲倦，翌日有感冒徵狀，包括喉嚨痛和咳嗽，前日咳嗽更頻，至昨仍咳，過去幾日只好自行服必理痛及咳藥水。其家人隔天為她與丈夫送食物至家門外，夫婦分開用膳，但沒分房睡，她每晚要戴口罩入睡，並共用廁所。她說自己每次用完廁所都會消毒，至於會否擔心感染丈夫，她說不能擔心太多，「政府咁樣做嘢都無計，預咗一半中嘅機會」。

黎太說得知有其他人較她早確診，但仍未接獲當局通知送院，因此不打算致電衛生署。她質疑現時醫療爆煲下，政府仍稱有能力處理疫情是荒謬。

（新冠疫情）