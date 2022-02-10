首破千宗 有患者等7日未送醫 隔離病牀九成滿 市民湧覆檢急症室爆煲

逾200患者待送院

無病徵可出院回家監察14日

昨增1161宗個案，1153宗屬本地感染，大部分疑屬Omicron，並有約800宗初步陽性。面對大爆發，醫管局總行政經理李立業表示，公院隔離設施及社區隔離設施已飽和，隔離病房和病牀使用率達九成；為加快病人出院，醫管局已修改出院條件，如患者沒病徵，毋須等10日，可回家自我監察14日。

李立業形容確診人數增長速度驚人，醫管局接收病人時須考慮病情、病歷、年齡、治理能力等，有些人可能須等「好幾日」才能入院，大部分患者無病徵或病徵輕微，冀他們在家耐心等候。醫管局昨起會主動聯絡等待入院者，透過「護訊鈴」服務優先接觸等候較久者。

據衛生防護中心疫情資訊網站統計，2月6日陽性的患者中，有163人至昨傍晚6時尚未被安排送院，2月5日的則有38人。2月4日及3日的患者則各有7人及4人仍待隔離。其中一名2月3日確診的8歲女童（第14,497宗），至昨日網站顯示她仍「待入院」，即已等候7日。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，若核實他們已入院便會寫其入院資料，「如果無，就應該係未入院」。

200人送竹篙灣 料快滿

醫局調人手削非緊急服務

供輕症患者入住的竹篙灣社區隔離設施首期有500至600間房，李立業稱約200名病人已入住，但很快會用盡，正準備加開第二期，另因要調配醫護到社區隔離設施的醫療站，須逐步減少非緊急服務，專科門診病人可選擇藥物覆配。他說，醫護會全力照顧病人，呼籲市民在關鍵時刻減少社交活動、盡快打針。另局方急需大量人手，籲退休及沒全職醫護參與自選兼職。

籲輕症向私醫求診

稱赴急症不加快入院

李說，近兩日確診病人倍增，很多收到陽性報告的人到急症室要求覆檢，各區急症室已嚴重超負荷，甚至影響其他緊急救治。他請求病况輕微者勿到急症室，應找家庭醫生或私營醫療服務求醫；快速抗原測試陽性者應找家人、朋友或速遞服務幫助交回深喉唾液樣本，在家耐心等候，「未必是好完美的做法」，但不論在家居或外出都要做好防疫，包括戴兩個口罩。他說即使市民到急症室，亦需較長時間在分流檢測站等候，不會加快入院。

稱無計算何時無法收病人

被問內部有否估算疫情走勢、短期內會否實施家居治療，李稱醫管局沒特別估計數字。至於預計醫療系統多少日內會超負荷、何時不再安排患者入院，他稱「無特別數據計算幾時會無辦法收到（病人）」，重申病人須等數日才入院屬不理想，冀市民諒解。

袁國勇：要有心理準備輕症留家

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，若目前升勢持續，相信醫管局、竹篙灣、亞博等設施很快飽和，為保持醫院服務「完好」，須只接收重症或有風險因素的確診個案，並應放寬讓Ct值30（病毒量低）及抗體水平上升的病人出院。他說，當所有隔離及檢疫設施爆滿，或要接受將輕症者轉到亞博、臨時醫院及竹篙灣，以騰出人手處理重症。他認為政府與公眾要有心理準備，要將輕症病人留家，病人除進食時，全日須戴口罩；另為保護未打針及有風險因素的患者家人，例如長者或長期病患，應騰空檢疫酒店及隔離營予他們。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676