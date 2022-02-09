街市檔料推疫苗證生意跌三成 益街邊檔

政府宣布擴大599F章，除原有17類表列處所，新增6類包括宗教場所、商場、百貨公司、超市、街市或市集、理髮店或髮型屋。2月24日起進入上述場所須出示疫苗通行證及掃描「安心出行」。

出入經商場 上蓋住戶不為求方便打針

部分港鐵站連接商場，例如馬鞍山站兩個出口分別連接馬鞍山廣場及新港城中心，出入站必經商場；青衣站則連接青衣城，住宅盈翠半島位於青衣城上蓋，住戶須經商場通往港鐵青衣站，另有較遠出入口毋須經港鐵站及青衣城。未接種疫苗的盈翠半島居民梁小姐說，每天下班都經港鐵站出口，通過青衣城回家。她說商場人流多，質疑政府能否派員守住閘口逐個人檢查，「除非你連接針卡去八達通，有特別識別」。她說每天出入必經商場，認為措施影響極大，但仍未有打算打針，認為打針與否屬自由選擇，不會為求方便而做。

青衣街市內6檔受訪檔主均稱已接種疫苗，料不影響開檔，但憂慮生意更差。昌發海鮮檔負責人梁先生說，青衣街市本身人流少，早前推出安心出行，已令不少不懂用智能電話的長者不願進入，生意減半，如今再推疫苗通行證，料生意再跌三成。凍肉檔林女士認為許多街坊不願打針，實施疫苗通行證將比強制用安心出行影響更大，預計街邊檔則因而得益，對街市檔販不公。

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