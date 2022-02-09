減跨家庭接觸 私人處所限聚兩戶 疫苗證涵商場街市超市 宗教場所理髮店關兩周

特首林鄭月娥形容措施猛烈、強力，以換取空間提高接種率，目標先達90%，再作提高。她說有關措施在重視人權和民主的國家亦有實施。

限聚兩戶不主動執法 追蹤發現會追究

政府首次推出禁止私人場所兩戶以上的多戶聚會，以阻止跨家庭接觸，明日起生效。措施以住戶為單位，不限制人數，但須來自最多兩個不同的住戶，場所內若有第三戶，該聚會即屬違法，照顧者可獲豁免計算。政府雖然表示不會主動執法，但在追蹤確診個案時若發現有多戶聚會，便會執法，做法類似過往在追蹤調查後，對違反防疫規例者發告票和執法。

食物及衛生局常任秘書長陳松青表示，由於很多群組爆發來自跨家庭聚會，但家庭較難定義，故以住戶為單位。他說，規例下沒有條款容許進入私人處所執法，但可運用現有法例權力，包括翻查閉路電視片段。

政府亦會透過擴大現時599F章表列處所範圍，由現時17類再新增6類，其中宗教場所和理髮店明起將禁止營業至本月23日，與其他表列處所於24日起規定進入者須用疫苗通行證和安心出行。

疫苗證分3階段 6月底起成人須打3針

疫苗通行證分三階段實施，適用於進入表列處所的員工、顧客或使用者，首階段2月24日起，年滿12歲者須至少打第一針；第二階段4月底開始，成人須打至少兩針，12至17歲者須打至少一針；第三階段由6月底開始，成人若打第二針已逾9個月，須已打第三針，12至17歲者若打第一針已逾6個月，須已打第二針。12歲以下兒童或經醫生證明不適合接種的人豁免，但政府會視乎疫苗接種進度和疫情發展檢視適用範圍。當局亦會修例加入可指明公共交通工具納入疫苗通行證，但考慮到很多人乘車上班或前往接種疫苗，今次未有納入。

超市百貨公司街市抽查 過商場回家上班豁免

對於食肆等處所，執法會採主動形式，即顧客掃描安心出行時，亦要向場所負責人出示疫苗通行證，但在超市、商場、百貨公司、街市和市集等人流較多的處所，則採取被動形式，在有關執法人員要求下才須出示。違反規定者可被定額罰款5000元。

陳松青稱，疫苗通行證下設有特殊情况豁免，如進入場所唯一目的是買外賣、領取物品、維修工作、接受必要政府服務、參與法律程序、檢測、接種疫苗或治療，另因回家或上班須通過商場等，亦可視為合理辯解。他說，顧客進入食肆時可出示紙本針卡，讓職員掃描二維碼。

限聚令明日起由4人收緊至2人，是繼前年7月實施2人限聚後，再禁止公眾地方有兩人以上的聚集。至於將於18日屆滿的食肆禁晚市堂食等措施，將延長至23日。

民主黨憂令患者瞞報 追蹤更難

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，禁止多戶聚會等措施可帶給市民需大幅減少跨家庭聚會的信息，令市民有危機感，亦可減少需追蹤及檢疫的人數。他認為若於農曆新年前推出，近日疫情未必惡化得那麼快。

民主黨主席羅健熙表示，多戶聚會措施或令患者擔心連累家人和犯法而隱瞞行蹤，增加追蹤感染難度。

新鴻基及領展均回應稱，旗下商場出入口很多是連接民居和交通設施等的必經之路，冀向政府了解疫苗通行證的落實安排。

明報記者

（新冠疫情）

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