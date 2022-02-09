強檢減至6日兩次 擬增40流動檢測站

新增檢測站可網上預約

特首林鄭月娥表示，經衛生防護中心研究Omicron的傳播、潛伏期後，修訂了強制檢測頻率，由3次減少至2次，此舉已減三分之一檢測量，減低對市民的不便。她稱過去3天每日檢測超過20萬次，要維持此量，需增加設施，9個檢測承辦商已努力增加檢測量，涉及動員、設立流動站、採樣、實驗室檢測樣本及報告陽性個案等程序，要檢視流程每個環節以加強檢測能力。

林太說，昨晨行政會議亦反映「市民最有怨氣是排隊」，政務司長正處理有關問題。

食衛局稱檢測量大 致不便表抱歉

食衛局常任秘書長陳松青表示，近幾日檢測量創新高，每日超過20萬次，「的確未能做到盡善盡美，為不少市民帶來極大不便，在此表示抱歉」。他說會全力採取措施加大檢測容量，改善安排。

陳稱，除進一步提升檢測量至月底30萬次，現時全港有19個檢測中心，並有多個流動檢測站，已物色逾40個地點可設立較大型、容量高的檢測站，亦會提供網上預約。他說現時個別流動檢測站已試行用機派籌，現已積極聯絡承辦商，盡快於其他檢測站實施。

昨日檢測人龍遍佈全港，部分有逾500人。中西區區議員彭家浩稱，政府堅持動態清零下，今波疫情檢測人數眾多，部分較低風險的市民未必須強檢，但因出於憂慮而去檢測，以致各區檢測站連日出現長龍。

他說，排隊者雖然身處戶外及戴口罩，但動輒要等數小時，從防疫角度及市民體驗也不理想。他建議檢測站可派籌或按不同條件分流，減少人群聚集，又認為政府可派發更多快速檢測包。

區議員倡檢測站派籌分流減聚集

民建聯慈雲山社區幹事潘卓斌建議參考荃灣公園檢測站設派籌機，市民取籌後可用手機掃描二維碼查看輪候進度，毋須長時間排隊。

另外，政府昨午公布本月24日起實施首階段疫苗通行證，不少人即預約打針，傍晚時份預約網站一度「死網」，至晚上約7時半才能登入。

（新冠疫情）