林鄭：中央關切港疫情 要求牢控 內地檢測人員陸續來港 國家助購百萬計快檢包

馬鞍山火眼實驗室料下周啟用

馬鞍山體育館正準備設置火眼實驗室，胡定旭說，現已架設16個充氣氣膜實驗室，配備100台儀器，儀器比上次中山紀念公園的裝備有所更新，檢測速度更快，現正測試，預計至月底可提升每日可檢測單管樣本至10萬個，若將來採三合一方式檢測，數量可增至30萬。他說中央支持香港抗疫，而暫時由母公司華大基因及華昇在內地調派200名檢測人員，分批來港在馬鞍山工作。

新華社和《人民日報》日前先後發文，強調「動態清零」的防疫策略符合香港實際情况。林鄭月娥昨日緊隨有關說法，在行政會議前見記者時的開場白表示，到目前為止，「我們認為要堅持動態清零」，稱這是最符合香港現在的實際情况。

她說，前日是內地春假結束後首天上班，國務院港澳辦與她聯絡，傳達中央對香港疫情的「關切和問候」，亦傳達了給予特區政府的鼓勵和支持，「要我們增強信心，牢控疫情」，又說中央隨時會按特區需要提供支援。

其後林太公布收緊社交距離措施，被問到會否考慮向中央請求擴大本港的採樣和檢測量作大規模檢測，她說檢測承辦商的實驗室化驗人員正從深圳分批來港，認為只要有足夠實驗室，內地檢測員是可來的。她又說中央已應港府要求，協助購入快速抗原檢測包，數量以百萬計，正等候運送。

陳學鋒冀「國家隊」助檢視抗疫漏洞

民建聯立法會議員陳學鋒認為，在協助採樣、檢測之外，由於港府「當局者迷」，未必能看清大環境，希望中央能派專家隊來港，檢視香港的抗疫流程是否存在問題或漏洞，給予意見改善。他說港府在抗疫工作上不夠科學化，或需「國家隊」專家協助點出系統問題。

工聯會議員麥美娟說，目前本港最需要提高檢測能力，但負責採樣的人不足，她引述有檢測承辦商表示一直招聘採樣員，但始終「請不到、請不夠」，且聘請後需時培訓，故此本港要在短時間內大量檢測，必須中央派人來港協助。

明報記者

（新冠疫情）