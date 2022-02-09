港大研究：Omicron「私家路」入細胞

港大公共衛生學院副教授陳志偉的團隊比較新冠病毒原始病毒株、Delta及Omicron等變異病毒株，早前已發現Omicron在支氣管組織的病毒複製量較Delta多近70倍。團隊其後進一步發現，原始病毒及Delta等均需要ACE2受體及TMPRSS2蛋白酶進入人體細胞，但Omicron除了可靠以上途徑，更可依賴細胞蛋白酶，另覓途徑進入細胞，研究結果已於《自然》期刊發表。

將研抑制劑遏傳播

陳志偉表示，此類細胞蛋白酶較常見於人體上呼吸道，或可解釋Omicron在上呼吸道感染效率更高的原因，幫助了解其特性，全球醫學界仍在努力分析其傳播機制。他說團隊下一步研究將包括尋找新的抑制劑對付細胞蛋白酶，以助遏止Omicron傳播，並會研究Omicron的新分支「BA.2」的分別，以了解其演變史。

陳分析，病毒會不斷演變，讓自己更容易傳染更多人，但不代表再變異後一定會減弱毒性，故一方面社會應盡快提高新冠疫苗接種率，同時要了解病毒特性研發更多治療方法，才可確保未來有條件與病毒共存。

（新冠疫情）