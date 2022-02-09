髮型屋不滿一刀切關14天 稱失30萬生意

業界料全港髮型屋一半結業

旺角髮型屋老闆、香港美髮美容業商會理事長許迪生昨形容，理髮是「700萬人都要幫襯的生意，好明顯如食肆一樣，是一個必需服務行業」，不解為何政府容許食肆有限度營業，但就一刀切關髮型屋，批評做法不合邏輯。

許說其經營的髮型屋樓高3層，因租金貴，停業14天損失達30萬元，擔心政府即使有資助亦只杯水車薪，「交得租來都賠唔到畀員工」，他預計業界將現結業潮，涉全港一半髮型屋。

有老闆倡按髮型屋規模發資助

對於政府把髮型屋納入疫苗通行證，許認為措施合理，但對生意有一定影響，料將流失兩成客。他亦關注現時仍有一至兩成從業員未打針，擔心即使兩周後可重開，亦未必每間髮型屋可符合疫苗通行證要求。

擁有10多間連鎖式髮型屋的香港美髮美容業商會會長江樹林同樣認為沒迫切性全行停業，因只有個別髮型屋爆疫，而大型髮型屋大多只做已預約的客人，店內人流有限，傳播風險低。他稱政府應就停業向業界發放資助，金額按髮型屋規模，最高20萬元。

教育局資歷架構美容及美髮業行業培訓諮詢委員會主席楊慧君則表示，現時八成髮型師均是自僱，本港剪髮收費不高，行內「只是搵餐飯食」，停業後人人手停口停，反問「唔通以後要上門幫你剪髮？」她又稱，業界在黃大仙髮型屋爆疫後已提早做一些「自救措施」，如安裝空氣清新機、要求客人戴兩個口罩等，冀政府向業界講解停業的原因及機制。

（新冠疫情）