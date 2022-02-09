C類限兩人一枱D類須疫苗證 酒樓料生意剩一成

倫敦大酒樓為D類食肆，副總經理蘇萬誠表示，禁晚市已令酒樓失去六成生意，近日疫情惡化市民減少外出，僅靠早午市，生意只剩兩成，明天起C區每枱人數上限由四人收緊至兩人，整體生意將跌至只剩一成，形容酒樓仍營業「只是為了伙計有工開」。

他說收緊措施後或要安排員工放更多無薪假，收入或減近一半。

至於疫苗通行證提早在D類食肆實施，蘇說不感意外，觀乎近日生意淡，一名員工檢查針卡已足夠，而現時仍有兩成人未打針，長遠而言生意有一定影響，目前難預料損失，慨嘆不能擔心太多，「唔諗啦，諗嚟都傷身體」，只能「頂得幾耐得幾耐」。

食客稱兩人「難叫嘢食」沒氣氛

食客王小姐認為，按近日疫情發展趨勢，即使收緊措施亦「無咩意思」，不認為對控制疫情有幫助，而兩人一枱「好難叫嘢食」，外出食飯無氣氛；同枱龍小姐則說，兩人一枱與四人一枱在傳播風險上沒分別，不明白收緊措施的理據。

（新冠疫情）