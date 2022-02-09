首設失業金 抗疫前線同獲津貼 同發1萬元 議員倡擴至開工不足無薪假者

第六輪基金40多措施 六成援助個人

林鄭月娥表示已參考議員及業界意見，要求同事更體恤處理建議，已完成第六輪防疫抗疫基金的整體建議規劃，涉及40多項措施，另與立法會財委會主席達共識，下周二舉行特別會議，申請注資260億元至防疫抗疫基金，盼通過後盡快發放。她說260億元注資額中，20%屬應急款項，扣除應急款項後，基金約60%款項將用於支援個人，形容今次「明顯向個人傾斜」。

或按去年12月斷供強積金者發放

勞福局長羅致光曾表明，設立臨時失業援助金不切實際、在政策上完全不合理。林太昨稱，第六輪防疫抗疫基目標是盡量涵蓋受疫情及社交距離措施影響的行業及人士，她聽到議員及工會領袖表示今波疫情急又猛，令就業情况惡化，經考慮後「突破思維」，向自第五波疫情以來短期或臨時失業者，包括合資格自僱者發1萬元支援。至於因無打針而被解僱者能否申請此失業支援，她說不會計較申請人「手停口停」背後原因，會盡量尋找審查方法，可能看其強積金是否去年12月突然無再供款，即沒有了工作，就向其發放援助金。

林太又稱，感謝在第五波疫情下緊守崗位、不辭勞苦、肩負抗疫重任的前線人員，即清潔工、保安員，以及在日常工作面對高暴露風險的特定群組，例如在機場處理貨運員工，將每人每月派發2000元津貼，由2月起為期5個月。第五輪防疫抗疫基金涵蓋受影響行業可再申領新一輪基金，且金額較大，今次亦再支援旅遊業，另亦支援間接受收緊社交距離措施影響的行業，例如載客運輸業、洗衣業、洗碗業、職業介紹所、本地漁農生產者。

林鄭稱「突破思維」

議員稱遲到好過無

勞工界議員周小松歡迎政府終聽取意見援助失業者，形容「遲到好過無到」，並稱「證明政府只要肯就做得到」，冀將失業援助恆常化，另建議擴至所有因疫情而失去收入者，包括被要求放無薪假者、無工開的自由工作者。民建聯顏汶羽則要求政府盡快落實，並寬鬆處理短期及臨時失業定義，簡化申請及審核程序，令申請者毋須交太多不必要證明，以免費時失事，有需要時盡快加碼。

飲食業僱員批評六輪津貼均無份

香港飲食業職工會聯合會表示極度失望，稱20多萬飲食業僱員飽受疫情沉重打擊，六輪防疫抗疫基金均無向飲食業僱員發津貼，強調紓困措施不能只「救僱主不救僱員」，建議政府直接支援飲食業僱員每人每月2000元津貼，為期5個月。樂施會認為，有關措施及津貼有助基層市民暫脫困境，但疫情為經濟添上不確定因素，預計失業率將再升，建議政府向臨時失業者發放援助須為期最少3個月，待失業率好轉再檢討。社區組織協會則建議設立短期失業及就業不足援助金，金額為受助者每月正常收入八成，上限1.6萬元，最多領取6個月。

明報記者

（新冠疫情）