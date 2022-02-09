跨境貨運復常慢 菜檔嘆街市如「死城」

業界：倘再無司機確診 一周內復常

深圳口岸辦公室昨日確認，2月4日起發現5名跨境貨車司機檢測呈陽性。特區政府稱周一（7日）因有跨境貨車司機檢測陽性，令北上和南下主要運送蔬菜的司機一度需停在接駁場，至晚上約9時才回復正常運作，周一晚抵達批發市場的蔬菜供應約為前一天的三分之一。

食衛局長陳肇始昨出席立法會視像會議時說，將盡快派發快速測試包給跨境貨車司機，讓他們出境深圳前先做測試，「自己感到安全，又不會為內地帶來額外風險」。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手說，跨境司機陸續恢復服務，但速度較慢。他估算昨日文錦渡貨運量雖較周一倍增，但仍只達平日貨運量六成。他說，內地昨日起要求兩地司機要在貨車完成消毒後才可交接，跨境司機需輪候約1至3小時。

生菜「比過年貴」 菜販：本地菜起價

昨在北河街街市，2樓菜檔人流明顯較地下肉檔疏落。菜販鄧女士說菜價飈升，生意跌三分之二，街市「如死城」。她昨從長沙灣蔬菜批發市場取貨，本地菜也起價，因此售價要調整，例如生菜平時賣5元兩斤，昨日賣18元一斤，比過年更貴。

菜販張太說，部分檔口昨日沒有營業，自己亦取不到貨，所售蔬菜均於周一購入。她稱批發市場的蔬菜早於當日下午4時售罄，又指本地蔬菜供應商趁機起價，她售賣的新界西洋菜原本8元一斤，如今售15元一斤。

本地菜平台：查詢增 價錢沒怎變

只售本地菜的平台「耕耘Sow & Grow」創辦人彭碧珊表示，多了菜販及市民查詢本地菜售價。其平台成立大半年，一直與兩個菜檔合作，近日再有其他菜販與她接洽生意，並成功與一菜販洽談。平台與小型農場合作，主要售賣枸杞、韭菜及紅菜頭。她說價錢沒怎樣變，維持在20多元一斤。

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