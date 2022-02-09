醫局兩日39人染疫 醫護人手緊張籲恢復津貼

醫管局總行政經理李立業稱，公院有22名職員檢測陽性或初步陽性，包括一名醫生、6名護士，以及15名病人服務助理、運作助理、文員或外判職員，涉14間醫院及兩間普通科門診診所，相關員工工作時均戴防護裝置，無病人列密切接觸者，但部分同事曾除口罩用膳及交談，10多名職員被列為密切接觸者，暫檢測陰性，已提醒同事勿共同用膳。

染疫職員中4人任職伊利沙伯醫院，包括兩名護士、一名病人服務助理和一名行政部員工，院方表示，共有19名員工列為密切接觸者須檢疫，為謹慎起見，一間骨科病房及一間內科病房會暫停接收新症及出院安排，已安排房內病人檢測、全部呈陰性，至於前日停收新症的兩間深切治療部病房已恢復正常運作。

凌霄志料非緊急手術減三成

醫管局早前抽調人手支援竹篙灣社區隔離設施，公共醫療醫生協會會長凌霄志昨在港台《千禧年代》指出，抽調人手主要涉及非抗疫前線部門，如外科及骨科等，現已啟動應變計劃，相信未來兩周非急症手術和內窺鏡手術將減少三至五成。香港護士協會主席源志敏在同一節目表示，各院要抽調約10名護士往竹篙灣，而近期醫院內科病牀佔用率高，醫護人手更緊張。

另倡資助醫護住酒店 免傳染家人

凌霄志指出，早於農曆新年前急症室已出現懷疑感染個案，並加開大量隔離病房，令醫護工作量大增，不少同事身心疲累，建議當局恢復疫情初期模式，不限於亞博館治療設施等工作地點，各聯網醫院醫護均可獲發放特別津貼。「醫管局員工陣線」發聲明表示，醫護感染風險增，促請當局提供「特別租賃津貼」或指定休息地方，讓同事租住酒店或旅館，以減低傳染家人風險，並應重推特別津貼表達支持。

（新冠疫情）