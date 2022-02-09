第五波首錄死亡 長期病翁入院翌日不治

明愛醫院昨日公布，一個外科病房及兩個內科病房共有3男1女病人前日入院篩查驗出初步陽性，其中一名73歲男長期病患者入院時需急救，情况惡化，昨日凌晨4時45分離世，將交死因裁判官跟進。此外，該院一名76歲男病人情况危殆，正接受隔離治療，一名53歲男病人及一名33歲女病人情况穩定。發言人稱，有23名病人曾與上述4名病人住同一病格要檢疫，當中一人早前已出院，交由衛生署跟進。

4疑Delta患者危殆或嚴重

此外，昨日再有一名患者病情轉嚴重，為住觀塘安泰邨居泰樓的50歲男子（第14,930宗），他在本月5日確認陽性，疑感染Delta。

另外，有兩名懷疑感染Delta的患者情况仍然危殆，包括一名住黃大仙豪苑1座的77歲女子（第13,400宗），以及一名住藍田麗港城19座的84歲男子（第14,814宗），二人均沒打疫苗。至於另一名日前情况一度嚴重、懷疑感染Omicron的78歲患者（第15,118宗），昨日轉為穩定，患者打了兩針疫苗。

（新冠疫情）