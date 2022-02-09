單日70大廈強檢 沙田深水埗最多 屯門良傑樓圍封揭逾60宗 張竹君：毋須撤離

明報記者

源頭不明個案愈來愈多，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，前日確認陽性的614宗個案中，有450宗源頭不明，即源頭不明比例逾73%。張又說，本港累計有898宗源頭不明個案，主要涉及深水埗、沙田、九龍城及葵青等地區。

遍14區 累計近900不明個案

政府前日起不再公布個案詳情，公眾無法得知源頭不明個案住址。至於政府昨凌晨公布的強制檢測名單，涉及陽性及初步陽性個案的住宅大廈最少有70幢，涉及14區，其中沙田區最多，有13幢，深水埗有10幢，荃灣有8幢。至於不屬於住宅、須強制檢測地點，包括旺角東海大廈618室的「現代中醫診所」，以及油麻地窩打老道25號的廣華醫院重建項目一期地盤。

兩幢因驗出污水陽性而被圍封的大廈揭發多宗個案，政府周日（6日）起圍封屯門良景邨良傑樓，發現逾50宗初步陽性和2宗不確定個案，前日宣布延長圍封至昨日，昨晚第二度宣布延長封區，最快今早解封。張竹君昨稱，該大廈有60多宗個案，很多單位受影響，但屬「較散發」，但大廈喉管及結構無問題，毋須撤離。

富悅樓22宗 5戶有個案2樓全撤

至於前晚開始圍封的深水埗富昌邨富悅樓，錄得22宗初步陽性個案，政府昨決定延長大廈圍封期限至今日，張竹君稱，富悅樓喉管亦沒大問題，但2樓5個單位有人染疫，全層21戶須撤離。

同樣驗出污水陽性的沙田美田邨美致樓及美景樓經兩次圍封後分別找到15宗及13宗初步陽性，大廈昨已解封。

此外，沙田美林邨美楓樓因出現多宗陽性個案，且污水驗出陽性，昨晚被封區。大埔宏福苑宏志閣及宏盛閣，亦因為污水驗出陽性，昨晚被封區。

檢疫酒店元朗廣場等群組續擴

除了大廈爆發，多個群組繼續有新個案。爆發滿一個月的檢疫酒店相關群組，前日新增20宗個案，累計個案數目792宗；元朗廣場前日新增6宗，累計24人染疫；深水埗教會前日新增4宗，累計21宗；倉鼠相關群組前日增2宗，累計86宗。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，按強制檢測大廈分佈，沙田和深水埗較高危，他認為沙田的疫情或和農曆新年期間區內較多宗教活動有關，例如有大批信眾到車公廟，而深水埗的疫情也可能涉教會群組，以及部分教會信眾可能也在區內居住、活動。

梁子超稱優先強檢住宅合理 「將資源用在高回報地方」

政府近日的強制檢測公告主要涉住宅，未如以往涉及大量食肆等處所，梁子超認為，隨着個案數目愈來愈多，政府難就每宗個案所到的每一個地點都發強制檢測公告，要將資源用在「高回報」的地方，而由於近期不少大廈爆發垂直或橫向傳播，他認為優先要求患者所住大廈的居民強制檢測也合理，以免再出現像葵涌邨逸葵樓規模的大爆發。

（新冠疫情）