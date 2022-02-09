首日11區17戶家居檢疫 80輕症者轉送竹篙灣

林文健籲親友幫購日用品三餐

衛生署長林文健昨表示，鑑於公共醫療系統承受壓力，昨啟動「居安抗疫」，已發38個家居檢疫令，當中19個屬於須檢疫4日的次密切接觸者，另外19個屬於須檢疫14日的密切接觸者。

據昨晚衛生防護中心公布的名單，沙田、深水埗、屯門、黃大仙、油尖旺及元朗區各有兩幢大廈有家居檢疫者，東區、九龍城、葵青、觀塘及西貢則各有一幢大廈有居家檢疫者。涉及大廈包括耀安邨耀遜樓、黃竹洋村徑、白田邨朗田樓、麗翠苑麗棠閣、友愛邨愛智樓、大興邨興耀樓、天盛苑盛鼎閣、瑋珊園第6座、黃大仙下邨龍輝樓、消防處永定道消防已婚宿舍第2座、君臨天下第3座及海富苑海寧閣、寶馬山道4號天寶大廈、啟晴邨悅晴樓、葵芳邨葵歡樓、彩德邨彩誠樓及消防處百勝角已婚人員宿舍T3 。

林文健說，居家檢疫者須接受醫學監察，定期使用快速測試套裝測試有否病毒並量體溫，並呼籲居家檢疫者的親友幫忙買日常用品及三餐。

出院者毋須強制隔離 只需自我監察

同時，醫管局昨轉移80名病人到竹篙灣檢疫中心，以紓緩公立醫院壓力。此外，醫管局上周三起放寬出院條件，3個樣本的Ct值（病毒數值）超過33（即病毒量低）即可出院，並須戴電子手環居家檢疫14天及定期檢測。不足一周，政府昨宣布今日起符合出院條件者，出院後將毋須強制隔離，只需自我監察並「盡可能減少社交聚會」。

大廈倘有檢疫者

民署籲物管通知居民保持衛生

另外，民政事務總署聯同衛生防護中心前日為物業管理人員簡介感染控制指引，建議物業管理人員登記訪客資料，鼓勵用安心出行，並為訪客量體溫，另亦建議經常清潔家俬、共用物品及地板；當大廈有受檢疫者，應通知其他居民保持良好個人衛生，也要確保清潔人員嚴守感染控制措施。

（新冠疫情）