多4院舍涉疫 亞博檢疫設施七成滿

林正財倡院友七成接種可原址檢疫

安老事務委員會主席林正財建議，接種率達七成的院舍可原址檢疫，同時亦須檢視有關院舍通風及感染控制措施，相信此安排亦有助鼓勵更高接種率。

昨多兩院舍有院友染疫，包括元朗泰祥大廈安安護理院一名住2樓的院友初步陽性，同層9名院友須檢疫；大埔墟樂善堂朱定昌頤養院一名院友初陽，25名院友須檢疫。另有兩間院舍有職員染疫，基督教懷智服務處將軍澳綜合復康中心一名福利員驗出陽性，曾辦小組活動，14名院友須檢疫；荃灣荃威花園仁愛護老中心一名護理員初陽，中心正檢視有多少名密切接觸者。

社署：研增加檢疫設施

林文健：長者接種率仍不理想

過去3日9間院舍涉疫，至少244名院友須撤離，其中上環保良局郭羅桂珍護老院早前因兩院友染疫，須撤離達76名院友。社署回覆稱，亞博館臨時檢疫中心現可容納640人，截至昨日上午8時，444人在亞博中心檢疫。被問有何後備地方供院友檢疫，社署稱正與有關部門研究增加檢疫設施。

衛生署長林文健表示，第五波至少3間院舍有院友染疫，昨起啟動的「居安抗疫」計劃除紓緩公共醫療系統隔離病牀壓力，同時亦騰出更多空間予醫療系統，以空間換取更多時間接種疫苗，尤其長者接種率仍不理想，年滿80歲的長者兩劑接種率僅22%。

（新冠疫情）