跨家庭聚集現19大群組 累計367人 連續兩日破600 許樹昌估算周四或千宗

日前607本地感染74%源頭不明

昨日新增的625宗個案中，621宗屬本地感染，當中15宗個案疑染Delta變種病毒，其餘屬懷疑Omicron，另同時有約500宗初步陽性。至於日前607宗本地感染個案中，約450宗屬源頭未明，即源頭未明比例高達74%。

林文健稱危如累卵 促減社交

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，很多患者涉跨家庭聚集，至少有19個逾10人的群組，共涉367人，牽涉親友飯局、大廈或工作單位傳播，當中最大群組高達47人，少於10人的家庭群組已未計算在內。據衛生署公布的患者曾到訪大廈名單，扣除患者居住大廈，在2月6日曾有患者到訪的58幢大廈當中，最少46幢是住宅大廈。

過去兩周八成Omicron 6% Delta

林文健表示，過去兩周累計2628宗陽性，當中898宗源頭未明，逾85%屬Omicron變種病毒，約5.8%屬Delta，同時已確定33幢大廈出現垂直或橫向傳播，至少3間院舍有院友染疫，形容「整體情况非常擔心」。他說已抽取逾千宗Omicron個案，逾八成個案的Ct值（病毒數值）小於30、即病毒量相對高，顯示今次疫情在主流病毒株Omicron影響下，傳播力非常高；隨着個案不斷攀升，公共醫療系統承受壓力，昨已啟動「居安抗疫」計劃（見另稿）。

林文健表示，看到很多跨家庭聚會造成感染，呼籲市民減少跨家庭聚會和社交接觸，盡快接種疫苗。他形容疫情形勢「危如累卵」，正面對前所未有的衝擊，「要走出這個疫境，一定要大家齊心協力」，才可戰勝今次疫情。

梁子超：會否惡化視社會危機感

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，過年期間一定會有很多家庭聚餐傳播，雖然跨家庭聚會是近日社區傳播網絡的重要一部分，但不能忽視商場、宗教活動亦發生不少傳播，雖然過年聚會高峰已過，但商場等地仍人頭湧湧，有可能繼續發生隱形傳播。至於疫情會否再惡化，視乎社會是否有危機感、減少外出，「如果每個人都覺得『由得佢爆』，憑什麼可以控制到疫情？」

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌引述醫管局內部估算，表示預計本月10至12日（本周四至周六）的單日個案可能上升至1000宗，本月12日至14日（本周六至下周一）可升至單日1500宗。他相信短期內單日個案很有可能升至千宗，農曆新年期間市民有不少活動，如拜年、逛花墟等，相信很多個案未浮現。

許：倘加辣 疫苗證或擴交通公園

許樹昌表示，政府最新收緊的措施主要希望減少室內場所人流，減低社區爆發風險，要在收緊措施後觀察14日，視乎個案數字及源頭不明個案會否回落，才可評估成效，倘措施無效則要「加辣」；下步要考慮將「疫苗通行證」擴展至公共交通工具及戶外活動，例如公園、沙灘等。

明報記者

（新冠疫情）