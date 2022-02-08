疫下涉「住」消委投訴增 電器居首升27%

共涉11.7億10年高 境外物業投訴飈兩倍

涉電器用品的投訴屬八大類別之首，有關投訴按年升27%至2578宗，涉款突破1000萬元，相信與消費者添置或換家居電器有關，當中以冷氣機的投訴最多，其次是電視機和洗衣或乾衣機，而吸塵機的投訴則增1.06倍，有198宗，估計因疫下市民加倍注重家居清潔。而去年涉家俬及裝置的投訴亦增42%至1008宗，當中逾四成涉產品質素。

疫下涉「住」的投訴上升。涉及物業的投訴過去3年不斷升，去年個案按年增52%至374宗，涉及金額按年增逾兩倍至7.78億元，其中境外物業銷售投訴按年急增近兩倍至167宗。消委會倡議本港全面強化境外物業銷售監管，保障消費者權益。

疫下新常態亦出現各項投訴。網上外賣點餐平台大行其道，去年投訴個案較疫情前的2019年急增逾5倍，按年增65%至637宗，涉款按年升八成至逾15萬元。「宅度假」（staycation）的投訴亦由前年的16宗升至去年47宗。

電訊列第二 外賣平台投訴增65%

另外，電訊投訴雖然連續5年下跌，但仍錄得2201宗，處於八大類的第二位，相信疫下在家工作及學習需求增，令寬頻投訴微升近一成。第三位則是美容服務業相關投訴，按年大升1.6倍達2200宗，涉款更按年增2.6倍至7200萬元，當中約一半投訴與去年9月連鎖美容院悅榕莊突宣布停業有關。

林定國盼立會重推冷靜期立法

消委會主席林定國表示，美容業被勒令停業多時，復業後難免有害群之馬用不恰當手法搵錢，亦憂疫情過去後，健身、美容和時光共享等行業不良營商手法死灰復燃，甚至變本加厲，期望新一屆立法會重推法定冷靜期議案。

林指出，消委會已訂下未來3年工作計劃的新策略和目標，包括守護弱勢社群的消費權益，加強其自我保護能力；新一年以「為健康起動」為工作重點。

（新冠疫情）