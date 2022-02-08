等送院兩日無下文 確診四口家：有無白車也應交代

留家憂播疫 不叫外賣靠友送糧

潘女士一家四口同染疫。5歲幼子最先在前日（6日）凌晨確診；潘女士、長子及丈夫昨日（7日）凌晨獲短訊通知確診。潘女士稱，衛生署職員只在幼子確診後致電稱將有救護車接送幼子到醫院，後來改稱未有救護車接載，最快昨日可送院，但至昨晚仍未收到電話。至於昨日凌晨確診的家庭成員則一直未有收到通知，「你送不送院都好，都要跟人交代聲……你說無救護車，都要有個電話交代一聲，（一家人）百無聊賴全日在家等電話」。

潘女士擔心留在家中會影響大廈其他住戶，例如污水呈陽性要全座圍封，故不敢外出及不敢叫外賣，食糧主要依靠朋友及前區議員協助購買，垃圾也不敢丟出屋外，「不想連累別人，萬一真是有其他大廈的人感染，推卸責任在我們身上，這就不太好」。

醫局：需時安排入院 請諒解

醫管局回覆稱，如市民收到確診通知，請於家中耐心等候入院，由於現時確診人數激增，醫院需時安排病人入院，請市民諒解。該局又稱，一般而言假如照顧者與確診幼童一同確診並有能力繼續照顧幼童，醫院會在運作可行的情况下盡量安排。

（新冠疫情）