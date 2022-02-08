等送院兩日無下文 確診四口家：有無白車也應交代

【明報專訊】醫管局日前呼籲收到社區檢測中心陽性短訊通知者留家等候衛生署指示，有市民一家四口包括幼童前日已確診，仍未獲送院，憂慮傳播同廈居民。
留家憂播疫 不叫外賣靠友送糧
潘女士一家四口同染疫。5歲幼子最先在前日（6日）凌晨確診；潘女士、長子及丈夫昨日（7日）凌晨獲短訊通知確診。潘女士稱，衛生署職員只在幼子確診後致電稱將有救護車接送幼子到醫院，後來改稱未有救護車接載，最快昨日可送院，但至昨晚仍未收到電話。至於昨日凌晨確診的家庭成員則一直未有收到通知，「你送不送院都好，都要跟人交代聲……你說無救護車，都要有個電話交代一聲，（一家人）百無聊賴全日在家等電話」。
潘女士擔心留在家中會影響大廈其他住戶，例如污水呈陽性要全座圍封，故不敢外出及不敢叫外賣，食糧主要依靠朋友及前區議員協助購買，垃圾也不敢丟出屋外，「不想連累別人，萬一真是有其他大廈的人感染，推卸責任在我們身上，這就不太好」。
醫局：需時安排入院 請諒解
醫管局回覆稱，如市民收到確診通知，請於家中耐心等候入院，由於現時確診人數激增，醫院需時安排病人入院，請市民諒解。該局又稱，一般而言假如照顧者與確診幼童一同確診並有能力繼續照顧幼童，醫院會在運作可行的情况下盡量安排。