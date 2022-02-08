稱計感染人數過時 梁栢賢倡指標改計重症有症狀

【明報專訊】曾執掌衛生防護中心及醫管局的疫苗接種計劃專責工作小組成員梁栢賢在facebook表示，面對Omicron變種病毒，用檢測數量和感染者人數作為控疫指標，已不合時宜，應改以計算有症狀入院和重症人數，才可以確實評估接種疫苗和整體控疫的成效。
第五波疫情下有兩宗本地感染重症，醫管局前日稱，10多名患者病情嚴重及要「聞氧氣」，比例少於百分之一，粗略估計少於一成人有較多醫療需要。梁栢賢昨日在facebook稱，現時疫苗不可防止感染，亦不可防止病毒傳播。就Omicron的傳播特性和現時疫苗的效用，全港有九成以上的疫苗接種率都不會出現群體免疫，因為已接種者仍會傳播病毒，無症狀感染人數仍會持續增加，但重症人數則大幅下降。
籲訂新控疫策略 避社會運作癱瘓
梁栢賢表示，不少市民仍未了解接種疫苗的真正效用，他說現時的疫苗不可防止感染或傳播，但可防止出現重症，強調大家仍要戴口罩，保持社交距離。
隨着感染人數飈升，梁栢賢表示，各行各業入院和隔離人數亦會迅速增加，為避免社會運作癱瘓停頓，尤其醫療系統，政府應盡快訂立新的控疫策略，包括感染者出入院和病假標準。他認為，訂立新標準要有取捨，亦有爭議，但為免令社會混亂，影響民生，政府應盡快決定。