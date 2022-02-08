稱計感染人數過時 梁栢賢倡指標改計重症有症狀

第五波疫情下有兩宗本地感染重症，醫管局前日稱，10多名患者病情嚴重及要「聞氧氣」，比例少於百分之一，粗略估計少於一成人有較多醫療需要。梁栢賢昨日在facebook稱，現時疫苗不可防止感染，亦不可防止病毒傳播。就Omicron的傳播特性和現時疫苗的效用，全港有九成以上的疫苗接種率都不會出現群體免疫，因為已接種者仍會傳播病毒，無症狀感染人數仍會持續增加，但重症人數則大幅下降。

籲訂新控疫策略 避社會運作癱瘓

梁栢賢表示，不少市民仍未了解接種疫苗的真正效用，他說現時的疫苗不可防止感染或傳播，但可防止出現重症，強調大家仍要戴口罩，保持社交距離。

隨着感染人數飈升，梁栢賢表示，各行各業入院和隔離人數亦會迅速增加，為避免社會運作癱瘓停頓，尤其醫療系統，政府應盡快訂立新的控疫策略，包括感染者出入院和病假標準。他認為，訂立新標準要有取捨，亦有爭議，但為免令社會混亂，影響民生，政府應盡快決定。

（新冠疫情）