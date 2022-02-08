紅磡缺站居民冒雨過海採樣 招彥燾倡借用學校

等近3小時嘆無奈 倘交唾液更麻煩

紅磡居民陳先生因所住大廈有確診要強檢，但同區沒流動採樣站，鄰近土瓜灣檢測中心又爆滿，故昨午近1時跨區到灣仔禮頓山社區會堂做檢測，稱目測超過300人冒雨排隊，最終等了逾兩個半小時才完成。他大嘆無奈，但認為交深喉唾液樣本更麻煩。

荃灣公園檢測站前日起設派籌機，市民最多可領兩張籌，掃描籌上QR code看輪候進度。民建聯荃灣社區主任伍俊瑜表示，派籌後輪候時間不減，仍需等3至5小時，但市民在差不多叫籌時才返回排隊，實際上只需排半小時至45分鐘。伍說，據了解派籌機是個別檢測承辦商安排，同區的沙咀道遊樂場檢測站不派籌，昨長期有約500人排隊，他已要求當局擴展措施至其他檢測站。

孔繁毅：全民自我檢測一人一份不夠

中大呼吸系統科講座教授許樹昌日前建議政府容許市民交深喉唾液取代採樣，減低排隊檢測感染風險，港大內科學系臨牀教授孔繁毅昨在港台《千禧年代》表示，如有專人協助，確保有適當採集樣本可取代，招彥燾在同一節目則認為深喉唾液檢測工序繁複，應保留拭子採樣。

至於政府將推全民自我檢測，孔稱最理想是3天內有八成或以上人口參與；招則說每人只獲一份測試套裝不夠，如可增至一周內測2至3次，效果不比全民核酸檢測差，惟承認目前套裝貨源短缺，政府無法大量採購。

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