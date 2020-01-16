人民日報：「棄動態清零論」混淆視聽 民主黨憂談「共存」變政治不正確 林哲玄：仍可討論

稱非追求零感染 共存是「躺平」

《人民日報》文章〈「動態清零」是香港抗疫的科學選擇〉認為，動態清零符合香港社會實際情况，本港人口密度高，長者人口比例高，醫療資源有限，而且仍有100多萬市民未接種第一針疫苗，又稱香港境外輸入病毒的風險高，若放棄動態清零而選擇「躺平」，可預見病毒必將快速大規模擴散，唯有動態清零策略才能減少發病、重症和死亡率。

特首林鄭月娥上月被問及「動態清零」定義時，曾稱若要為「動態」二字很權威地定義，「對不起，真的解釋不了」。《人民日報》文章指出，動態清零不是追求「零感染」，而是要對病例達至4個目標：及早發現、快速處置、精準管控、有效救治，以令疫情不會連續在社區傳播。

民主黨醫療政策發言人袁海文認為，與病毒共存不必然是「躺平」，稱在家檢疫、輕症患者在家治療都是共存的策略，「做法最極端是英國，但中間有很多方案」。對於新華社和《人民日報》接連強調香港要動態清零，袁說難免令人憂慮再談共存會否被視為政治不正確，但他說，作為政黨應點出政府的不足，該黨民調也反映市民認同應對共存訂立計劃。

對於《人民日報》的說法，林哲玄「不覺得是一錘定音」。他稱是否與病毒共存沒有絕對答案，最重要從科學出發，主要考慮致重病率及死亡率，日後仍有討論空間。他以新加坡、南非等地為例，疫苗接種率愈高的地方，Omicorn死亡率相對低，其中與病毒共存、接種率九成的新加坡，死亡率為六千分之一，而接種率七成多的美國，Omicorn在學童間傳播力高，他認為本港長者及學童接種率未夠高，未有條件與病毒共存。

田北辰：港沒條件共存 想通關沒選擇

實政圓桌田北辰認為，不少與病毒共存的國家，一旦確診人數急升亦會收緊限制，「無事（爆發）時共存等於清零」。他認為，目前70歲以上長者的疫苗接種率仍低，而且內地不放棄清零政策，香港想通關同樣不能放棄，認同香港是沒有選擇不清零。但他強調，縱使與內地採取不同政策，但以本港疫苗接種情况，亦沒有條件共存。

民建聯副主席、港區人代陳勇表示，香港絕不能採取與病毒共存的「躺平」策略。他提出請內地專家協助，並提升本港檢測人手。

明報記者

（新冠疫情）