10公院17職員染疫

伊院ICU 17人檢疫 停收新症

醫管局總行政經理李立業表示，感染員工包括1名醫生、8名護士及8名病人服務助理、運作助理及文員，涉及10間醫院，由於員工均有佩戴個人防護裝備，故未有病人列為密切接觸者，但部分員工曾除罩與患者吃飯，共20多名職員因此要檢疫，主要為護士，暫時全部人檢測呈陰性。他認為涉事員工休息期間「有少少鬆懈」，情况不理想，提醒員工盡量減少社交活動。

醫管局其後晚上公布，共27名員工要檢疫，其中伊院深切治療部17名員工被列為密切接觸者，深切治療部會暫停接收新症，原有病人不受影響，院方將按情况在聯網內調配病牀。另有4人經入院篩查發現初陽，包括伊院外科病房一名67歲男病人、同房男病人要檢疫，威院骨科病房84歲男病人呈初陽、7名同病格病人及3名未佩戴合適護目裝備員工要檢疫；博愛醫院急症科病房及屯門醫院婦產科同樣有病人入院篩查呈初陽，分別有4名和5名同病格病人要檢疫。

警隊4人消防3人初陽

昨再有多個政府部門職員染疫，包括警務處兩名警員及兩名文職人員初陽，分別在警察總部、荃灣警區及警察體育遊樂會工作，工作期間有戴口罩；3名消防員初陽，分別駐守旺角、九龍塘及舂坎角消防局，3人工作期間沒有與市民有高風險接觸；食環署有一名助理文書主任及一名工人初陽，分別在荃灣楊屋道市政大廈及旺角道垃圾站上班。另外，據衛生防護中心資料，元朗廣場工作相關群組及深水埗教會相關群組，分別累計有18人及17人染疫。

（新冠疫情）