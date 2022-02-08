興泰樓解封揭七旬翁倒斃 屯門沙田3廈延圍封

單位門外貼「不需派反」

死者姓林，71歲，為退休人士，涉事單位門外貼有紙張寫着「不需派反（飯）」，昨傍晚無人應門。興泰樓上周六晚圍封、昨早9時解封，發現15宗初陽及1宗不確定個案，至早上10時許有人報案，指24樓有住戶在屋內昏迷，救護員到場證實林已死亡。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨被問及事件，她說沒有詳細資料。

沙田美田邨3座大廈周日晚圍封強檢，其中美秀樓發現5宗初陽和1宗不確定個案，美景樓及美致樓分別發現10宗及12宗初陽個案，政府指美景樓及美致樓污水樣本檢測呈陽性，延長圍封行動至今日。屯門良景邨的良傑樓及良偉樓周日晚同被圍封，良偉樓發現3宗初陽個案，但良傑樓未如期解封，政府昨晚公布，該廈發現逾50宗初陽和兩宗不確定個案，延長圍封強檢至今天。

多3廈疑垂直傳播 撤部分住戶

另外，昨日多幢大廈因懷疑出現垂直傳播，同坐向住戶要撤離檢疫，其中包括藍田啟田邨啟仁樓26至35樓的15室單位、觀塘安達邨謙達樓21至28樓的03室及04室單位，以及長沙灣蘇屋邨綠柳樓20至28樓的12室單位。

（新冠疫情）