收緊防疫措施今公布 堂食料限兩人一枱

陳肇始昨在港台《千禧年代》說，疫情嚴峻，確診及源頭不明個案持續增加，數字已出現幾何式上升，涉及不少家庭聚會，料農曆新年後會有更多個案，需爭分奪秒與病毒競賽。她說政府正積極考慮收緊社交距離措施，主要方向是減低人流，但需待今天行會通過才公布。至於近日多區市民排隊輪候檢測，她指已要求承辦商加大檢測量及增加檢測站，並設法分流，望紓緩情况。

孔繁毅：需堅持清零 爭時間打針

中大公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安昨在同一節目表示，近期感染數字顯示市民在農曆新年前後較多社交接觸，相信未來會陸續出現群組爆發，以1人可傳染4人推算，預料單日確診個案可能達到1000宗。

港大內科學系臨牀教授孔繁毅在同一節目稱，疫情需一段時間才會回落，若政府收緊措施，例如食肆限兩人一枱、安排在家工作等，相信情况將漸漸改善。孔認為本港需堅持圍堵及清零策略，爭取時間讓市民打疫苗，冀一至兩個月後接種率可逾九成，並估計數月後世衛或把新冠病毒列為風土病，屆時將可結束全球大流行。

飲食界：生意或跌剩兩三成

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，自1月初禁晚市堂食，業界已減少六成生意，如再收緊每枱人數，午宴生意將大跌八至九成，整體生意額會只剩下兩至三成，料損失近80億元。他說，寧願政府推「疫苗通行證」甚至要求食客打齊兩針，以換取容許堂食至晚上10時，又建議把「安心出行」轉成實名制，讓食肆毋須儲存食客針卡。他希望當局收緊措施後，可在第六輪防疫抗疫基金「幫幫業界」，盡快推出第三期「保就業」計劃。

（新冠疫情）