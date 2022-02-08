多兩院舍爆疫 羅致光急籲為院友打針 累計兩長者危殆 均染Delta沒接種

另外，77歲女患者（第13,400宗）仍危殆，84歲男患者（第14,814宗）由嚴重轉為危殆，累計兩人危殆，均感染Delta及沒打針；另多一名疑感染Omicron的78歲男患者（第15,118宗）嚴重。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，去年12月31日至今約58%患者已打最少兩針，若只計年滿12歲患者則為約66%。

土瓜灣馬坑涌道康樂園護老中心昨多一名院友染疫，約50名院友須檢疫；上環保良局郭羅桂珍護老院兩名院友初步陽性，有員工快速測試呈初陽，76名院友須檢疫。羅致光昨緊急呼籲院友家人，當院友經醫生評估合適打針，「不但不要再提出反對」，更應主動聯絡院舍安排打針。

安老界籲私人醫療機構伸援手

安老服務協會主席陳志育表示，第五波爆發後，院舍接獲很多家屬來電要求安排醫生為院友打針，不少院舍預約打針日期為3月中至4月中，但過去一周疫情急劇惡化，5間協助機構本身已有社區接種計劃，醫護人手有限，難推前打針，但目前安老院是最危急群組，必須爭分奪秒為院友接種，縮短3月中前的空窗期。

陳志育透露，昨已有兩間大型私人醫療機構初部同意派醫護到院舍為長者打針，正商討細節，籲私人醫療機構和醫護伸出援手，強調院舍須爭取在最短時間將接種率提高至70%，才可「保得住院舍」。安老及殘疾服務聯會主席李伯英表示，疫情惡化，長者和家屬打針意欲提高，但中國人不想在農曆新年打針，醫生亦放假，相信未來接種率可大幅提升，短時間內衝破40%。

身兼疫苗接種計劃專責工作小組成員的行會成員林正財稱，醫生和醫療機構積極響應政府呼籲，加快為院友接種，他希望可控制好這波疫情，爭取更多時間為長者打針。

社署函院舍：

倘願接種 毋須理家屬反對

據悉，社署昨致函院舍要求院舍毋須通知院友或家屬，便把院友健康紀錄交予醫生或機構審視是否適合打針，若院友願接種，便毋須理會家屬反對盡快接種；而未能表達意願但適合接種的院友，家屬需兩周內提出反對。院舍需每兩周向社署上報院友接種疫苗意願統計表。

明報記者

（新冠疫情）