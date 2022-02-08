急症昨最長等7小時 醫局籲覆檢可交唾液

醫生：前線憂爆疫 開始「有情緒」

昨日伊利沙伯醫院、明愛醫院急症室求診人數多，昨早10時伊院非緊急輪候時間一度超過7小時，昨午4時明愛急症室非緊急輪候時間亦需4小時。有公院急症室醫生透露，急症室平均每日有三分之一至一半求診者出現呼吸道病徵，按指引院方須安排相關求診者檢測，近日再為陽性市民覆檢，多間醫院檢測量已飽和。該醫生又稱，急症室人手早已捉襟見肘，近日從中抽調人手處理覆檢，已拖慢急症室運作，亦有前線醫護開始「有情緒」，擔心每日接收大量懷疑確診者會構成爆發風險。

稱赴急症最好乘的士或私家車

李立業稱，快速測試陽性市民應「用一個最快捷及最少人接觸的途徑去急症室」，最理想是乘私家車或的士，醫護人員會安排他們到戶外通風的分流檢測站檢測，如無病徵可回家等結果；親友可代為安排深喉唾液，但要注意取樣本前手部衛生。至於在社區檢測中心檢測收到陽性結果者，應留家等候，戴好口罩及做好感染控制措施，當局會盡快安排入院。

港大微生學系臨牀助理教授薛達在twitter撰文，建議當局可為出現輕微病徵或快速測試陽性患者提供上門採樣檢測，減輕對的士司機及急症室壓力。

自行測試陽性 許樹昌反對赴急症覆檢

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌不認同自行測試陽性市民往急症室，認為市民除非發高燒或氣喘，否則不應去急症室，是浪費資源，表示相關市民應在家留深喉唾液樣本，並由親友將樣本送往檢測；無徵狀者即使乘搭的士，亦會令的士司機承受感染風險。

呼吸系統專科醫生梁子超亦表示自行測試陽性市民風險高於常人，乘搭交通工具有傳播風險，認為當局應在快速測試套裝附帶深喉唾液樣本瓶，安排他人送往化驗，或安排專門公司上門收集樣本。

（新冠疫情）