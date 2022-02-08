物管界接「居安抗疫」指引 外賣平台倡「無接觸」送遞

陳志球說，前日政府就「居安抗疫」計劃向業界發指引，當局昨再解釋細節。他說有業界代表關注檢疫者可否外出棄置垃圾、送外賣到檢疫者單位等安排，當局均詳細解釋。對於當局不公開檢疫者地址，陳稱明白要在照顧居民知情權及檢疫者私隱間取平衡，過往即使有人確診，當局亦不公布詳細地址，認為問題不大。

外賣員：交收快不擔心 常備搓手液

檢疫者要自行安排食物，或需依賴外賣服務。foodpanda外賣員Dan說，無法從訂單得悉顧客住所有否檢疫者，故接單時不能選擇沒檢疫者的住戶。Dan表示，部分屋苑規定外賣員將食品放在樓下，顧客自行領取，惟外賣員不能向顧客提類似要求。他說交收過程快，「最多不小心碰到（顧客）隻手」，自己常備搓手液潔手，不太擔心因送餐到檢疫者住所而染疫。

戶戶送香港區發言人回覆稱，早前已發指引，若顧客地址為圍封範圍、醫院、有確診病例或其他安全考量，送餐員應主動與顧客協調交收方法，如於大堂或良好通風出入口送餐。戶戶送又表示，有為送餐員免費提供口罩、消毒潔手液、裝備消毒服務及新冠病毒測試。

foodpanda香港發言人表示，一直與衛生署及其他部門緊密合作，隨時作合適安排，包括根據最新強制檢測或隔離指引調整送遞服務範圍，如暫停送至指定處所或地址等各項措施。

（新冠疫情）