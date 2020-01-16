過年後暴增614宗 居家檢疫啟動 竹篙灣改收輕症者 專家料周內爆滿

新個案多家庭群組 今或破800

昨日新增614宗個案，創兩年多疫情以來單日新高，當中607宗是本地感染。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，大部分個案都是家庭群組，新年前、新年後，以至開年飯都有人感染。

衛生防護中心總監徐樂堅表示，過去數日個案數目持續上升，形勢不樂觀，預計未來數日會有更多個案。昨午初步陽性個案已有約600宗，徐預計今日陽性個案或達800宗。

公院隔離牀病房使用超八成

染疫個案急升下，醫院設施亦受壓，昨有1668人留醫，其中醫院隔離病牀使用量為1184張，使用率81.3%；隔離病房使用量為655間，使用率85%。政府今起將竹篙灣改為社區隔離設施，提供600個單位接收染疫者，主要接收年輕、有自理能力、無病徵或只有輕微病徵者，病人一般會安排獨立房間隔離。醫管局預計，病人一般5至10日可出院。

須戴手帶 自備生活所需

衛署籲居家檢疫者自律勿外出

政府今亦同步啟動「居安抗疫」計劃，安排部分須檢疫的接觸者居家檢疫，醫療輔助隊會向他們提供快速檢測包、溫度計等，政府資訊科技辦公室職員會上門為他們戴手帶，但他們要自行安排起居生活所需，亦要自行倒垃圾等。徐樂堅說，居家檢疫風險較在檢疫中心檢疫高，呼籲居家檢疫者自律、不要外出，外出倒垃圾亦要做好防感染措施（見表）。他又呼籲網購公司、物業管理公司等支援，使用非面對面接觸式派遞，不要用現金交收，派遞員將物品放在門口後離開，檢疫者戴好口罩才開門取件，相信傳播風險較低。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌預計個案數目會持續上升，按現時升幅，竹篙灣隔離設施有可能本周內爆滿，或因此要啟動「居家治療」。至於居家檢疫，他認為有一定風險，如共用廁所或廚房等，但現時太多密切接觸者及家居接觸者，無其他選擇。

竹篙灣爆滿或要啟動

專家：「居家治療」最後手段

許認為，太多長者及長期病患者未接種新冠疫苗，若現時改變圍堵策略，可能很多人染疫死亡，醫療系統難以承受；按新加坡情况，當地兩針疫苗接種率達九成、三針近六成，才有條件與病毒共存。

呼吸系統專科醫生梁子超同樣認為，短期內未必能扭轉疫情，很大可能出現逾千宗個案，至於會否繼續攀升至過萬宗，則視乎市民會否減少外出。梁認為，竹篙灣第一期隔離設施很快爆滿，當局應盡早清空竹篙灣其他期數，甚至將正在檢疫者改為家中檢疫，並尋找其他度假營或酒店檢疫。他又表示，居家檢疫問題不大，但檢疫者要留意病徵及於初期每日密集測試，由於密切接觸者感染風險較高，料出現假陽性的風險較低，若快速測試呈陽性，應盡快安排送往隔離設施。

至於居家治療，梁子超表示香港居住環境狹窄，患者在家治療容易傳染家人，或引致屋苑爆發，故屬最後手段。

明報記者

（新冠疫情）

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