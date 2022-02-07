社協調查：67%基層疫下曾失業

社協上月31日至本月4日以問卷訪問519名基層市民，當中約七成住劏房、板間房等，受訪者家庭收入中位數為1萬元。調查發現，撇除一向失業的領取綜援者，九成受訪者就業受疫情影響，當中約32%失業，約一半人開工不足。93%受訪者盼抗疫基金直接資助勞工。

單親母借貸度日 停課需湊女難兼職

單親母親劉女士原於麵包店任職，疫情下東主無力經營決定結業，失業至今近半年。她表示已耗盡積蓄，需要向親友借貸，惟他們部分人從事飲食等受疫情重創的行業，當中有人向她說「幫埋這個月，下個月自己想辦法」。

劉又說，學校停課令女兒在家上課，她要全日照顧女兒，連外出兼職掙錢的時間也沒有，盼政府向失業者發援助金。

評現政府施政 土地房屋最低分

社協亦向基層了解對現屆政府在抗疫、教育、醫療等8項施政的評價，結果教育評分最高，有5.2分（滿分10分），是唯一得分「及格」的施政範疇；最低分是土地及房屋，只得4分。對於下任特首訴求，基層市民最想解決土地房屋問題，其次是貧富懸殊、醫療健康等。

來自基層的鄧先生批評，林鄭月娥「上台到現在都做不出什麼」，盼下任特首多聆聽市民聲音。

社協稱公屋輪候時間繼續延長，現屆政府雖提出北部都會區計劃，但落實規劃進度及受惠階層仍待觀察。社協認為下屆特首參選人須提出短中長期土地房屋政策，包括制訂消滅劏房時間表，在未來10年內告別籠屋及板間房，並更積極開拓土地發展等。

（新冠疫情）