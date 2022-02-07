中區污水陽性 特首辦：林鄭自行快速測試

特首辦發言人昨回覆，行政長官和家人及禮賓府員工會配合「願檢盡檢」的呼籲，自行使用快速測試套裝檢測。

測試包派4區 中區只派清潔物管工衛生署：考慮一籃子因素

民政事務總署昨透過物管公司，向九龍城啟晴邨，大埔大元邨、八號花園、翠屏花園、海寶花園、美新大廈的住戶、清潔員工及物管員工，派發約3.49萬套快速測試套裝作自願檢測；至於山頂道、馬己仙峽道及紅棉路一帶驗出污水對病毒呈陽性地區，當局只向該區的清潔員工及物管員工派發共約7000套快速測試套裝。

被問到當局發現特定地區的污水樣本呈陽性後所採取的檢測行動準則，林文健表示，採集污水樣本檢測目的是希望做到「早發現，早隔離」的效果，特定地方有其適當檢測行動，要考慮一籃子因素，包括渠網分佈、人口覆蓋率、是否變異病毒、傳播風險等，若全部風險為最高，在適合情况下會做強制檢測、圍封強檢或願檢盡檢等行動。

他又舉例，部分地區渠網闊，若深水埗區驗出污水對病毒呈陽性，不可能圍封整個深水埗區。

政府發言人回覆本報稱，派發快速測試套裝給市民，以及清潔、物業管理員工是最新方法；至於派發快速測試套裝安排，會因應不同個案情况有所調整。

發言人續稱，會按風險評估採取最合適的跟進行動，包括指明受限區域以進行圍封檢測行動、強制檢測、派發快速測試套裝，及鼓勵市民願檢盡檢等。

（新冠疫情）