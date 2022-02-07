跨境車司機確診 貨運受阻菜價飈三成

運輸署上周六去信運輸業界，指接到深圳市口岸辦通知，近日有數名跨境貨車司機核酸檢測呈陽性，又指內地發現有跨境貨車司機未有遵守防疫要求，違規到非申報的地點。

菜車滯深圳 司機陰性始放行

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手說，據他了解，上周五有一名跨境司機在文錦渡口岸確診，關口曾暫停通行；上周六再有一名跨境司機在檢疫的驛站酒店檢測呈陽性，內地當局即晚圍封並要求數十名司機檢測，直至檢測結果呈陰性才可放行，貨運再次受阻，部分貨車在昨早才陸續獲放行。陳迪手稱，平時跨境司機一日可走兩轉貨，但上周五及周六部分司機一轉貨也走不到。

香港入口蔬菜批發商會會長袁昌稱，上周六晚約80輛運菜貨車滯留深圳文錦渡，至昨晨6時起陸續放行，料昨蔬菜零售價升兩至三成，菜心、白菜、豆苗、唐生菜等尤其受影響。他說，香港九成蔬菜由內地入口，但內地對疫情緊張，難料供應何時復常。

有檔「無菜賣」 有豆苗近百元一斤

昨在旺角街市一帶，開檔的菜檔較平日少，檔主黃女士說昨凌晨原有20多箱菜送抵檔口，但早上完全「無菜賣」，只能賣蒜頭和薑，直至下午3時後才能取貨，但數量較少，連菜心也未能供應，生意額起碼少一半。另一菜檔檔主葉太稱昨來貨減少一半，「個個又要等住吃，價錢一定上漲」，以菜心為例，她們前日賣20元一斤，昨來貨價貴了6至7元，需賣28元；豆苗來貨價每斤亦貴了20至30元，昨日每斤豆苗賣90元。

市民顏女士亦指菜格大漲，原本5至6元一個椰菜，昨日售價高達15元，但她說「無得唔買菜」，因農曆新年「吃了很多肉，不想再買雞、鴨」，但整個街市的菜價都很貴，開門檔口亦減少。

食衛局表示，昨早曾有約20輛貨車在文錦渡等待過關，其後已陸續抵港，又指蔬菜統營處和長沙灣副食品批發市場昨日蔬菜供應與以往大致相若，西區副食品批發市場的蔬菜供應雖減少，但整體供應穩定，而跨境的冰鮮豬肉、禽肉和鮮蛋供應如常。

（新冠疫情）