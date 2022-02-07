減排隊檢測風險 專家倡允交深喉唾液 荃灣檢測站設派籌機 稍後擴至其他站

掃QR code查進度 有市民稱有用

有檢測站派籌減輪候人潮，在荃灣公園流動採樣站，入口設置派籌機，市民須先取實體籌，掃描QR code可網上查看進度，叫籌逾30分鐘未進場便失效。現場所見，大多市民取籌後便離開，未在場逗留等候。馮先生一家四口傍晚5時10分取籌後，到附近海旁散步，約7時可入檢測站，他們認同此方法能避免人群聚集。

政府消息人士稱，因市民一聽通知便會去檢測，採樣人手是樽頸，要短時間消化人龍無可能，排隊在所難免，當局會以派籌和預約方法紓緩輪候人潮。昨天率先在荃灣公園的檢測站設置派籌機，稍後會陸續推廣至其他檢測站。

不過，天水圍、元朗、屯門、深水埗等多區檢測人潮仍不斷。年約50歲的元朗居民郭小姐因住處有陽性個案而須強檢，她昨晨9時到達安興遊樂場檢測站，經一輪「打蛇餅」，最終下午3時10分才完成，「好痛苦，腳都跛，又不敢吃渴，無得去洗手間」，有市民甚至坐地上休息，「長者更慘，大家都要排6小時，有伯伯撐拐杖排，不明白為何無優先隊予長者」，認為政府應因應不同地區情况增人手。

深水埗區議員李庭豐稱，截至前日區內陽性個案已逾50宗，愈來愈多人須強檢，惟區內僅設兩個檢測站，如楓樹街遊樂場連日均現人龍，建議採取分流措施，舉例讓長者、高風險者分流排另一條隊。衛生署長林文健昨承認本港檢測能力的確不理想，指政府早前已提出增加檢測能力，由每日10萬次增至20萬或以上，加上將重啟「火眼實驗室」，希望可提升至每日30萬次。

區議員倡分流長者高風險者

有排隊檢測市民憂人群聚集增感染風險，沙田新翠邨前晚（5日）檢測人潮便有13名初陽者。許樹昌認為，昨公布的陽性個案未必和排隊有直接關係，但排隊會增加傳播風險。他指出，每個城市都有類似檢測問題，政府應加設流動檢測車，減少擠迫，有系統地分流檢測。

呼吸系統專科醫生梁子超認為首要需提高採樣效率找出個案，惟採樣人手不足，令市民久候，減低檢測意欲並增加交叉感染風險。他建議部分人改派深喉唾液樣本瓶檢測，政府在各區設流動檢測站，讓快速測試呈陽性者盡快在住所附近檢測。

此外，林鄭月娥昨於facebook表示，本港接種首劑新冠疫苗合資格人口（不計5至11歲）突破八成；為盡快達九成或以上目標，政府很快會修訂相關規例，落實「疫苗通行證」的要求。

明報記者

（新冠疫情）