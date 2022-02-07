第五波增一重症累計3宗 多3院舍爆疫

未打針高血壓 染疫八旬翁惡化快

醫管局總行政經理劉家獻昨表示，一名感染Delta的84歲男長期病患者（第14,814宗）情况嚴重，他本身有高血壓，沒打疫苗，本月3日入院時病徵輕微，有咳嗽及少許疲倦，惟昨日「差得好快」，已入深切治療部治療。翻查資料，男患者屬2月5日公布確診的個案，1月29日病發，住藍田麗港城19座，屬與本地個案有流行病學關連。

今波疫情另兩名重症病人包括涉倉鼠群組並感染Delta的77歲婦（第13,400宗），目前仍危殆，她同樣患長期病及沒打針；61歲青山醫院精神科男護士，去年12月英國返港後確診感染Omicron，情况亦一度嚴重。劉家獻呼籲年長者及長期病患者盡快打針，尤其安老院院友，以減死亡風險。

另外，深水埗元州街百樂安老院一名沒打疫苗的93歲婦染疫，30名長者及7名員工須檢疫。被問女院友感染源頭，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示患者沒外出，懷疑可能是其他人例如員工有隱性個案。

耀能院舍4宗 安老院疑有隱性個案

位於將軍澳寶林邨寶勤樓的救世軍寶林長者之家一名保健員染疫，40多名院友須檢疫。供嚴重傷殘者入住的何文田香港耀能協會盛康園康怡居累計4名職員染疫，包括2宗陽性及2宗初步陽性，涉在廚房工作職員及護士，院舍地下1樓及3樓的人須檢疫。

衛生防護中心總監林文健提到，第五波疫情已有10間院舍須撤離，並表示現時80歲以上長者的兩針疫苗接種率僅22%，70至80歲長者的兩針疫苗接種率僅近一半，遠達不到防護要求，呼籲長者盡快打針。

（新冠疫情）