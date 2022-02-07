興泰樓11初陽06室全送檢 3公院病人染疫

兩戶確診 沙田碩門邨美碩樓疑傳播

政府上周六晚圍封強檢多幢大廈，包括沙田新翠邨新月樓及新偉樓，共發現13宗初陽個案、涉及6個單位；屯門大興邨興昌樓有2宗初陽個案，同邨興泰樓發現11宗初陽和1宗不確定個案，故延長圍封興泰樓至今日。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，沙田碩門邨美碩樓有兩個07單位確診，興泰樓個案則涉及兩個06單位及兩個10樓單位。當局昨晚宣布，安排興泰樓所有樓層的06室單位住戶到檢疫中心檢疫。

廣華醫院、伊利沙伯醫院及博愛醫院分別有病人初陽，廣華涉及一名89歲女病人，1名護士和4名同病格病人被列為密切接觸者；伊院則涉及62歲女病人，她接受定期血液透析治療，其間因服藥脫下口罩，同房4名病人同列密切接觸者；博愛專科病房初陽患者則為31歲男病人，逗留期間未有適當戴口罩及曾嘔吐，1名抽血員及1名病房運作助理列密切接觸者，鄰近6名病人已轉送監察病房。

另外，張竹君在記者會提到，早前爆疫的深水埗穆斯林教會共有11宗個案、1人初陽；元朗廣場則累計13名工作人員染疫，包括保安、清潔工及食肆職員等，顯示該處有較大污染，但現時難以將所有曾到廣場的染疫個案與廣場連結；另本月1日及2日有不少患者曾到訪車公廟及寶蓮寺等，因變異病毒株Omicron傳播力強，擔心有傳播風險。翻查衛生防護中心名單，年初一及初二共有3名患者曾到車公廟。

穆斯林教會11宗 寶蓮寺今明停開

寶蓮寺及天壇大佛今明暫停開放，以全面消毒清潔，並安排所有法師及員工接受檢測。

（新冠疫情）