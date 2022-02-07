醫局：少於一成患者需較多治療

高拔陞：病牀近飽和 有信心應付

高拔陞昨出席無綫電視《講清講楚》時形容，第五波疫情是過去兩年多以來最嚴重，病牀即將飽和，且變異病毒株Omicron傳播性高，預計需較長時間應付，但醫護士氣良好，有信心能處理今波疫情。

他說第五波疫情逾1500名患者中，先後有一人嚴重及一人危殆，10多名患者病情嚴重及要「聞氧氣」，比例少於百分之一，粗略估計少於一成人有較多醫療需要，將集中資源照顧較多醫療需要病人。

竹篙灣隔離有藥 無X光等設備

政府正逐步將竹篙灣檢疫中心部分單位改為隔離設施，接收輕症或無病徵患者，高預計相關隔離設施數天後可啟用，將安排較年輕及無長期病等極低風險者到該處隔離，並設醫療站及提供簡單藥物，如退燒藥及咳藥水，惟該處不會設有X光及抽血等醫療設備，如患者有醫療需要會轉送其他設施。但按外國經驗，若屬Omicron基本上毋須醫療照顧，患者情况突變可能很微。

政府早前表明，一旦竹篙灣隔離設施飽和，下一步將安排輕症病人家居隔離，高說屆時會考慮患者身體及家居環境等因素，決定個案是否適合家居隔離，如環境擠迫或家中有未打針長者就不適合，預計此類患者醫療需要不大；按初步構思，當局計劃使用遙距醫療、電話或應用程式協助家居隔離患者，需要時會有電話熱線支援。

至於完成家居隔離的標準會否與出院一樣，高分析，現時出院條件包括住院逾10天及兩次檢測Ct值（病毒數值）至少達33，但不少患者、特別已經接種新冠疫苗者，5至6日內已達到Ct值標準，如果Ct值達標又無病徵，似乎不用等10天，相信相關標準或條件會按情况轉變。

（新冠疫情）