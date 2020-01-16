連續兩日300宗 初陽者塞急症 醫局籲社區檢測者留家待指示 病徵輕可到門診私醫

兩周逾320宗未明 「肯定未高峰」

另有初陽逾300宗

昨增342宗個案全屬本地感染，100宗與其他個案相關，其餘仍在調查，另有逾300宗初步陽性。林文健形容疫情形勢「相當危急」，個案升幅前所未見，將最大程度衝擊防疫系統；過去兩周累計1921宗陽性，逾320宗源頭未明，意味社區至少逾320條傳播鏈，「肯定未達高峰」。逾八成源頭不明個案與Omicron變種病毒有關，深水埗、沙田、九龍城、葵青及黃大仙區最多源頭不明個案。衛生防護中心昨晚則公布，過去兩周累計336宗源頭不明個案。

林文健提到，今波疫情逾24幢大廈有垂直或橫向傳播，個案散佈各區，涉不同階層及行業，且涉許多跨家庭聚會，呼籲市民盡量減少社交接觸。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱不少個案在農曆新年出席很多聚會，有患者曾到車公廟（見另稿）。

被問是否仍能追蹤個案，林文健形容傳播情况嚴重，圍堵政策仍重要及最有效，同時配合其他措施。另外，「香港海景絲麗酒店（12樓）/東滿樓/逸葵樓相關群組」截至本月5日累計768人，超越第四波疫情的「歌舞群組」，成為兩年疫情最大群組。

醫局：到急症也不會加快入院

醫管局總行政經理劉家獻表示，由於政府近日加大社區檢測力度及派發快速抗原測試包作自行檢測，不少市民驗出初步陽性便立即到急症室，令很多急症室出現大量求診者，要長時間在分流檢測站等候。他呼籲社區檢測中心檢測者，如收到手機短訊通知陽性結果，應留家等候衛生署指示，即使到急症室也不會加快入院流程；快速測試呈陽性但無病徵者，「請保持冷靜」，到急症室時要耐心等候確認檢測結果。劉說今日是周末後首個工作日，預期急症室求診人數會急升甚至飽和，市民如病徵輕微，可考慮普通科門診或私營醫療服務。

政府將推全民自願快速抗原檢測，被問倘有大量初步陽性者，急症室分流站有何方案及有否地點專收初陽者，劉家獻表示現時很多市民快速測試呈陽性後會到急症室，會先隔離並做核酸測試，不同急症室已加開分流檢測站，如屆時太多病人，當局會評估情况再作決定；又提醒相關市民如去急症室，勿乘搭公共交通工具，可戴兩個口罩。

政府籲快測陽性者到急症

許樹昌：應先檢測站檢測

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，源頭不明個案愈來愈多，現時追蹤有困難；又透露威院隔離病房昨晚接收多7名長者後已滿，但仍有很多較年輕患者帶同兒童在各處輪候病牀。政府宣傳片呼籲快速測試呈陽性市民應盡快到急症室，他認為無徵狀患者到醫院並不恰當，應安排在住所樓下或附近檢測站或檢測車作核酸檢測。

被問快速抗原測試產品供應商名單、採購量、預算開支及有否招標，食衛局回覆，考慮到各快速抗原測試產品靈敏度及特異度水平不同，政府在是次緊急採購時只接受已獲主要市場的機構認可的產品，包括本港、內地、歐洲和美國，正與不同供應商商討，現階段未能提供數量及價錢等採購細節。

明報記者

（新冠疫情）

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