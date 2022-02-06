聶德權：多疫鏈無條件「放開手」 續需圍堵

聶德權昨在港台《星期六問責》表示，不希望個案出現幾何級爆發，故政府擴大僱員在家工作安排，盼私人企業能跟隨。對於有專家表示圍堵政策追不上病毒傳播速度，聶稱經驗顯示長者的重症及死亡風險非常高，即使症狀輕微，若個案「排山倒海」，對醫療系統的壓力亦會非常大，故香港目前無條件「放開手」。

疫苗接種計劃推行近一年，聶德權稱目前接種第一針的12歲以上人口達537萬，佔約79.8%，估計未來兩日會達八成，未來會集中呼籲長者及兒童打針。

本月16日起，所有政府僱員進入政府處所要有疫苗接種紀錄，聶表示，除因醫學原因不適合接種，現約1%政府僱員未打針，其中約1000人為公務員。有關人士屆時若沒醫學豁免，將不能進入政府處所及辦公地點，如因此缺勤，會以紀律行動跟進，最嚴重是革職。

無醫生簽豁免 心臟病公務員「打唔打針都死」

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭向本報表示，現收到小量公務員求助，其中有人因恐懼副作用而未打針，亦有患心臟疾病的員工表示沒醫生願意發醫學豁免，落入「打又死唔打又死」的局面。至於懲處是否合理，梁認為要視乎政府執行時有多大力度，嘆工會沒辦法幫助員工。

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