孔繁毅：倘全港3日內齊快測 可截無病徵個案

本周料可供數十萬快測包

對於採購快速檢測開支預算、會否要求市民通報結果，以及市民驗出陽性後的安排，食衛局昨至截稿前無回應。

孔繁毅表示，目前為抗疫以來「最嚴峻、最關鍵」的時候，由於過去的農曆新年不少人有跨家庭聚會，加上天氣較冷，Omicron及Delta變異病毒肆虐，整體形勢嚴峻。不過，他認為隨着參與追蹤工作的人愈來愈多，加上政府收緊防疫措施及社交距離措施，應可控制今次疫情，達至動態清零，但估計需時會「長很多」。

靈敏度不及核酸 「關鍵是時間」

被問全民快速測試有效程度，孔繁毅稱快速測試靈敏度的確沒有核酸測試（PCR）好，但如全港市民能在3日內完成家居快速測試，並通報陽性個案，相信即可達至追蹤沒有病徵的個案，「關鍵是時間」，又形容這對於整體抗疫效果非常重要。

孔又說，暫時見到Omicron感染者病徵相對輕微，但不能掉以輕心。林鄭月娥前日提及有5個無打針長者需氧氣治療，孔繁毅說其中一名在瑪麗醫院深切治療部的患者本身有腦退化、糖尿病等長期病，且無打針，現在一直需要高純度氧氣，目前情况逐漸好轉。

他補充，曾見已接種疫苗的患者只需5日已「好番」驗出陰性，病毒量下降速度比無打針者快很多。

（新冠疫情）