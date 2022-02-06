五大清真寺關7天 冀細寺效法 有患者曾赴車公廟 天主教堂續分聖體「事前潔手」

近日部分染疫患者曾到宗教處所，包括在過年期間人頭湧湧的沙田車公廟，一名前日確認陽性、住葵涌石籬二邨石廣樓的29歲男子（第14,699宗），2月1日大年初一曾到車公廟，該患者屬源頭不明個案。此外，距車公廟一個球場的新翠邨新月樓及新偉樓，因污水驗出陽性，昨晚被圍封。中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，沙田有不少大廈污水驗出陽性，而過年期間大批市民到車公廟，風險很高，相信未來一周可見到會否因車公廟人潮出現更多個案。

穆斯林教會增至6中招 附近圍封現4初陽

深水埗鴨寮街昌福大廈的穆斯林教會Hazrat Siddique Akbar Society日前有兩名到訪者染疫，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，追蹤後發現染疫者已增至6人。在該教會附近的深水埗鴨寮街及大南街一帶部分大廈前晚被圍封，找到4宗初步陽性個案。

位於尖沙嘴的九龍清真寺昨午1時許如常舉行禮拜，隨後已關閉。管理該清真寺的香港回教信託基金總會秘書Alex Mohammad表示，昨得知疫情確診人數高企，遂決定將5間大型清真寺暫停開放7日，再視乎疫情決定何時重開，盼起示範作用，令全港約40個小型清真寺效法。

位於灣仔的循道衛理聯合教會香港堂因疫情暫停部分崇拜活動，但昨傍晚6時仍舉行周六崇拜。本報致電查詢，該堂職員稱會安排到場者隔行坐，保持社交距離。現場所見，約20名信徒進入教堂，有人在門口提醒到場者量體溫、用酒精搓手液及安心出行。

而天主教聖母無原罪主教座堂昨傍晚6時許亦舉行分送聖體儀式，有80多人參與，由該堂主任司鐸陳志明主持，各人排隊領取代表「聖體」的無酵餅進食，默禱後離開，歷時約15分鐘。陳表示，親身領聖體對教友非常重要，不少教友視參與聖體聖事為維繫與主耶穌關係的渠道之一，而教區規定神父及教徒在分發及領取聖體前須消毒雙手。黃大仙祠昨續有不少人參拜，昨午4時許祠內約有200至300人，場外設鐵馬和指示牌，實施單向參神路線及人流管制。而車公廟昨午約4時則有約百人，場面未見擠擁。

多宗教團體稱配合疫苗通行證

特首林鄭月娥上周五預告將在第599章新增更多處所執行「疫苗通行證」，另有政府官員早前透露，新增處所或包括宗教活動處所。立法會議員、香港聖公會教省秘書長管浩鳴認為「公道」，因為人多的室內活動有播疫風險，又說聖公會有1萬多名恆常出席崇拜的教徒，建議政府讓教會登記其打針紀錄並發出紙本識別，令他們不用每次到場均出示針卡。

陳志明則稱，教區會盡量配合政府要求，「公益（公眾利益）一定是最重要，立了法就一定要守，教堂亦不能獨善其身」，相信教區會設法平衡公眾利益和維護宗教自由。陳又說，教徒有責任每周到聖堂參與聖事，若日後有教徒因未打針而未能入聖堂，教區可研究豁免相關教徒的宗教責任。

Alex Mohammad表示，現時有3至4人在清真寺門口檢查入場者有否用安心出行，日後只要加派人手，宗教處所用「疫苗通行證」亦無問題。嗇色園稱，如確實執行疫苗通行證，園方會配合。

明報記者

（新冠疫情）