多廈疑傳播須撤離 大興邨增兩樓圍封

屯門大興邨興平樓上周四（3日）起被圍封檢測兩天，前晚圍封驗出1宗個案，累計15個單位共27人染疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新個案涉29室，該坐向有兩個單位染疫，故全廈29室居民要撤離。由於疑現垂直和橫向傳播，興平樓19、20、21、29、42室，以及9樓和10樓的居民已先後撤離。

同時，政府昨晚宣布，屯門大興邨興昌樓及興泰樓污水樣本呈陽性，兩廈昨晚圍封強檢。

另外，多幢大廈疑現傳播，包括深水埗福榮街104號有兩個C室住戶確診，張竹君稱該廈A及C室共用天井，有關者要檢疫。屯門富泰邨秀泰樓部分08室有陽性個案，經現場視察後，大廈1至10樓、39及40樓的08和09室住戶須撤離。同區良景邨良智樓的32室亦有人染疫，5至12樓同一坐向的居民須撤離。

至於將軍澳寶琳邨寶寧樓06室及10樓亦有陽性個案，部分居民須撤離；寶勤樓4樓的救世軍寶林長者之家昨晚亦有院友撤走。

策騎員初陽 數個賽馬日閉門

此外，馬會昨公布，一名在蘇偉賢馬房工作的策騎員驗出初步陽性，他上月29日曾出席不在馬會舉辦的婚禮，同場一人驗出陽性。其6名直接接觸者均呈陰性，練馬師蘇偉賢及同一馬房所有員工檢測亦呈陰性。今天賽事會如期舉行，但將採取額外措施，數個賽馬日將閉門作賽，並不接受出賽馬匹的馬主進場，以及進一步減少在馬場當值人數。本報向漁護署查詢策騎員接觸的馬匹須否檢測，截稿前未有回覆。

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