林正財：4院舍爆發醫療即潰 正施壓谷針

ICU百牀塞滿 日恐雙位數長者亡

昨陽性個案破300多宗，林正財形容形勢嚴峻，稱不是每一波港府都可成功圍堵，今次挑戰之一是Omicron令巿民誤以為病徵輕微，致社會氣氛及人類行為都不同前幾波，加上Omicron傳播力強，大部分患者沒病徵，以往用「血肉長城」防疫措施保護院舍長者今次已行不通，今次一旦院舍爆發會令醫療系統崩潰，形容時間無多。

他解釋，大部分長者未打針的院舍是抗疫最弱一環，病毒正攻擊該環節，過去一周已見到因院舍職員感染而須撤離長者，院舍一旦爆疫，按本港以往經驗，七成院友會受感染，當中過半數要深切治療，死亡率達三成，關鍵是醫管局只有約100張ICU負壓牀，且非即時可用。以平均每間老人院住100人計算，意味只要有一間老人院爆發，就有25人要入ICU，佔去四分之一ICU牀，4間爆發有就100人要深切治療，公院ICU牀就會住滿，且推算每日會有雙位數長者死亡。

車禍重傷或需久候 術後未必有牀位

被問醫療系統崩潰的影響，林正財以嚴重交通意外為例，這類嚴重傷者送入急症室多可即獲治療，但當系統崩潰，傷者或要輪候一小時才有救護車到場，由於急症室到時或塞滿感染後出現嚴重徵狀的安老院長者，其他患者或要等一至兩小時，即使交通意外的傷者要施手術、或手術後送入ICU，也未必有牀位。「按紐約最壞的情况，每一個新冠死亡個案會引發多一人死亡，這是醫療癱瘓的後果。」

料高峰期持續 最壞被迫與病毒共存

公務員事務局長聶德權昨在港台《星期六問責》特別提到，安老院舍接種率近22%，須加快注射疫苗。林正財強調，必須想盡辦法加快院舍接種，他擔心只剩下不足一至兩周時間追趕，透露現正面對接種人手不足的樽頸，正向負責的醫療集團及到診外展醫生施壓加快，他並引述專家稱，長者即使只接種一針「都好過無」，且只要3至4日疫苗已可產生一定程度的功效。

清零及與病毒共存的控疫策略在社會引起討論，特首林鄭月娥前日稱不放棄清零及圍堵策略，但林正財稱，Omicron威脅下不明來源個案快速增加，高峰期料維持一段時間，最壞情况下香港有可能被迫至須接受與病毒共存，但到時不等於會停止圍堵行動。

（新冠疫情）