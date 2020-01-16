5日61童陽性 6未滿歲最細一月大 醫生：最危險是不知危險 勿當Omicron如感冒

農曆新年期間新冠疫情不斷創高峰，根據衛生防護中心資料，年廿九至年初四（1月31日至2月4日）的5天內，本港共錄得61宗12歲或以下兒童感染個案，包括年廿九11宗、年初一16宗、年初二10宗、年初三8宗、年初四16宗，共6人未滿一歲。

至於4歲或以下未能接種任何新冠疫苗的幼兒陽性個案亦連日增加，5天內共錄得20宗，其中在年初四達7宗，當日最年幼陽性個案為一名5個月大的男嬰（第14,662宗）。

現時5至11歲兒童可接種科興新冠疫苗，本月16日起可打復必泰疫苗。截至前日，5至11歲已接種第一針人口為14,042，接種率為3.38%。

稱感染基數大 美國600童亡

疫苗可預防疾病科學委員會成員、兒科專科醫生趙長成昨在商台《政經星期六》表示，小孩的風險在於家長意識轉變，「最危險就是不知道有危險」。他說雖然學校關閉、活動減少，但垂直傳播及家居傳播並沒減，且一家人「綑在一起」，故兒童感染率高了。

他又說，染Omicron變種病毒的嚴重程度較低，但感染基數大，故風險其實更高。他以美國有600多個小孩感染後離世為例，提醒公眾千萬不要以為染Omicron等於傷風感冒，「危險性比傷風感冒高很多倍」。

孔繁毅：大腿打針副作用輕 抗原較少

新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅在同一節目表示，香港兒童接種復必泰疫苗的劑量減至三分之一，且兩針相距12周，接種於大腿，而大腿距離心臟較遠，大腿肌肉亦比手臂肌肉大，在大腿接種後疫苗會經過下體淋巴，下體淋巴比上體淋巴多，故經過過濾產生去到心臟的抗原更少。

他又說其子11歲，亦將接種疫苗，他自己則在大腿打第三針，副作用比手臂輕，「第一、二針手臂痠了一個星期，第三針只是痠了一日」。

明報記者

（新冠疫情）