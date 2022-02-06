中區污水陽性涉禮賓府英美領館 未納強檢

林鄭月娥前日在記者會被問到為何獲「安心出行」通知要檢測，仍不戴口罩，她說自己「非常謹慎個人衛生」，「不會傳播給大家，因為我常常做抗原檢測，核酸檢測都不少」，「保證不會有傳播風險」。

清潔工物管將獲測試包

政府昨晚公布6處污水驗出陽性，當中3處的居民及到訪者須強制檢測，包括屯門大興花園第一期第1及2座；東頭（二）邨裕東樓及貴東樓。至於啟德啟晴邨，大埔大元邨、八號花園、翠屏花園、海寶花園、美新大廈，以及山頂道、馬己仙峽道及紅棉路一帶，沒被納入強制檢測公告。

為跟進啟德和大埔污水呈陽性，九龍城及大埔民政事務處今起向居民、清潔員工及物業管理員工派快速測試套裝。就山頂道、馬己仙峽道及紅棉路一帶，灣仔及中西區民政事務處會透過物業管理組織向清潔員工及物業管理員工派3套快速測試套裝。政府呼籲在這些地區居住和工作、有感染風險的人「願檢盡檢」。

本報昨就污水陽性的範圍涉禮賓府向特首辦查詢，亦就污水陽性區域列入強制檢測或只提供快速測試套裝準則向環境保護署查詢，截稿前沒獲回覆。

（新冠疫情）